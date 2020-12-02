Росія розмістила ракети на Курильських островах: у Японії відповіли протестом

Росія заявила про початок розміщення своїх передових ракет протиповітряної оборони на Курильських островах, на які претендує Японія. У Токіо вже виступили з протестом щодо таких дій РФ.

Відомо, що зенітні ракетні комплекси С-300В4 "заступили" на бойове чергування додатково до розміщених там раніше ракетних комплексів малої дальності "Тор М2". Про це йдеться у заяві Східного військового округу РФ від 1 грудня на сайті російського Міноборони (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зі свого боку росЗМІ напередодні сповістили, що російські комплекси з’явилися на острові Ітуруп – одному з чотирьох найбільших на південних Курилах. Водночас РФ продовжує нарощувати свої сили там – розміщує передові винищувачі та протикорабельні ракети.

Генеральний секретар кабінету міністрів Японії Кацунобу Като, коментуючи інформацію про розміщення ЗРС, заявив, що японська влада "має намір і далі пильно спостерігати за діями ЗС РФ на Далекому Сході, враховуючи північні території, а також за впливом цих процесів у сфері забезпечення безпеки".

"Ми на постійній основі збираємо інформацію про дії російських військових на північних територіях. 1 грудня посольство Японії в Росії оголосило протест МЗС РФ, зазначивши, що такі дії мають відношення до зміцнення російського військового потенціалу і не сумісні з позицією нашої країни щодо цих островів", – додали в пресслужбі МЗС Японії.

Довідка: Росія називає свої ЗРС С-300В4 сучасною високомобільною системою протиповітряної оборони. Зазначається, що вона призначена для прикриття важливих об'єктів від ударів балістичних і аеродинамічних засобів повітряного нападу.

Нагадаємо, що чотири острови Курильської гряди (Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї) досі викликають територіальні розбіжності між Росією та Японією. Як відомо, ще з кінця Другої світової війни Радянський Союз анексував ці території. У 1956 році СРСР і Японія підписали декларацію про завершення бойових дій, проте мирний договір так і не було підписано. Японія ж не визнає приналежність цих островів РФ.

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