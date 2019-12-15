"Усі острови!" У Росії злякалися планів Японії щодо Курил

Голова Держдуми В'ячеслав Володін звинуватив главу опозиційної Комуністичної партії Японії Кадзуо Ці, який вимагав повернути Курили, в "підриві довіри країн одна до одної".
Відповідь Володіна на заклики Кадзуо Ці оголосити на переговорах із Москвою всі острови Курильського архіпелагу японською територією опублікована пресслужбою Державної Думи Росії.
"Ми сприймаємо їх як загрозу територіальній цілісності та суверенітету РФ", – заявив російський політик.
Ілюстрація. Курили
vespa.media
Він додав, що такі "заклики завдають шкоди відносинам Росії і Японії, які будуються на принципах дружби, відкритості, відсутності подвійних стандартів".
На думку Володіна, спроби переглянути підсумки Другої світової війни "не підуть на користь ні Японії, ні будь-кому ще".
"Історія вчить нас, що неправильно засвоєні уроки минулого обов'язково покарають недбайливого учня. А глава Комуністичної партії Японії Кадзуо Ці, як ніхто інший у цій країні, повинен пам'ятати, до чого призводять реакціоністські заяви", – додав голова Держдуми.
В'ячеслав Володін
duma.gov.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Москва і Токіо 14 січня провели переговори по врегулюванню конфлікту щодо мирного договору щодо Курильських островів, на яких МЗС РФ висунуло ультиматум: Японія повинна визнати підсумки Другої світової війни в повному обсязі, включаючи суверенітет РФ над південними Курильськими островами.
Японія анонсувала ''нову еру" відносин з Росією. Абе заявив, що збирається нарешті дозволити територіальні суперечки з РФ і укласти мирний договір.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що "в питанні про Курили потрібно компроміс, який не вступатиме в конфлікт з національними інтересами жодної зі сторін".
Путін заявив, що не має наміру "віддавати" Курильські острови Японії і погодився сісти за стіл переговорів тільки за умови відмови Токіо від претензій.
29 червня по результатам переговорів країни "відзначили налагодження предметного діалогу щодо мирного договору".
Росія незабаром заявила, що згодна віддати Японії два південних Курильських острови за умови, що в Токіо визнають підсумки Другої світової війни й укладуть із Москвою мирний договір.
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