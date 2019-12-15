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15 грудня • оновлено в 22:48
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"Усі острови!" У Росії злякалися планів Японії щодо Курил

3.6т
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Голова Держдуми В'ячеслав Володін звинуватив главу опозиційної Комуністичної партії Японії Кадзуо Ці, який вимагав повернути Курили, в "підриві довіри країн одна до одної".

Відповідь Володіна на заклики Кадзуо Ці оголосити на переговорах із Москвою всі острови Курильського архіпелагу японською територією опублікована пресслужбою Державної Думи Росії.

"Ми сприймаємо їх як загрозу територіальній цілісності та суверенітету РФ", – заявив російський політик.

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Ілюстрація. Курили

Ілюстрація. Курили

vespa.media

Він додав, що такі "заклики завдають шкоди відносинам Росії і Японії, які будуються на принципах дружби, відкритості, відсутності подвійних стандартів".

На думку Володіна, спроби переглянути підсумки Другої світової війни "не підуть на користь ні Японії, ні будь-кому ще".

"Історія вчить нас, що неправильно засвоєні уроки минулого обов'язково покарають недбайливого учня. А глава Комуністичної партії Японії Кадзуо Ці, як ніхто інший у цій країні, повинен пам'ятати, до чого призводять реакціоністські заяви", – додав голова Держдуми.

В'ячеслав Володін

В'ячеслав Володін

duma.gov.ru

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Курильські острови
Особа
В`ячеслав Володін
Місце
Росія
Теги
Державна Дума Росії Новини Росії
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Исаев Максим
Исаев Максим
А где "испугались" то?
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Обозовмкие писаки мажоры высасывают или где-то отсасывают перекручивают, и выдают всякую ересь выдавая за перемогу или зраду.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Испугались моЦно или феерично, или как в Киеве - жестко в шаровары.
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