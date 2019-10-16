"Давно вже не лідер": стало відомо, в чому Росія поступилася США

Глава Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010), генерал армії Микола Маломуж заявив, що Росія не є світовим лідером в сучасних розробках гіперзвукової зброї.

"Гіперзвукове озброєння розробляється в Росії, США, в Китаї, в Європейському Союзі, але пріоритет у США, а Росія і Китай – на другому і третьому місці", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи слова президента РФ Володимира Путіна про те, що гіперзвукової зброї ні у кого, крім Росії, немає.

"Путін намагається геополітично грати і давати інформацію, яка б створювала умови стратегічного протистояння на рівних з США, з Китаєм, з НАТО загалом. Йде нагнітання ситуації. Але Путін перебільшує напрацювання, які є в Росії", – зауважив генерал.

Володимир Путін

За його словами, "розгорнутих бойових систем гіперзвукової ядерної зброї, які б застосовувалися масово, в РФ немає. Вони знаходяться в стадії активної розробки".

У цьому контексті Маломуж зауважив, що випробування сучасного озброєння в Росії "часто не зовсім успішні". "Ми знаємо, скільки було провальних пусків – і наземних, і морських, і космічних".

"Тому говорити про те, що у Росії є суперсучасна зброя, не доводиться", – зауважив він.

У той же час генерал підкреслив: "Така зброя передбачає знищення людства, і це висновки всіх світових розробників ядерної зброї світу, експертів високого класу і спецслужб провідних країн світу". Виходячи з цього він висловив упевненість в тому, що навіть в разі масового виробництва вона не буде застосована.

Як писав OBOZREVATEL, в інтерв'ю телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia і RT Arabic Володимир Путін заявив, що РФ має гіперзвукову зброю, якої "ні у кого немає".

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