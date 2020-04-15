Росія привласнила перемогу у Другій світовій? Історик пояснив скандальне рішення Держдуми
Росія знову намагається змінити історичний наратив, "привласнюючи" перемогу у Другій світовій війні не лише СРСР, а й Російській Федерації зокрема.
Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив американський історик Олександр Мотиль, коментуючи нещодавнє рішення Держдуми про перенесення Дня закінчення Другої світової війни з 2 на 3 вересня.
"Дивне рішення. 2 вересня і надалі визнається як кінцем війни і перемоги СРСР. Додатковий день 3 вересня не стосується перемоги Союзу, а безпосередньо Росії та її солдатів. Певно, хочуть якось включити Росію у свято, яке традиційно стосувалося всього СРСР, і таким чином дещо змінити наявний історичний наратив. Мовляв, переміг не тільки Союз, а й РФ теж. Такий собі черговий внесок у пропаганду "побєдобєсія", бо спеціально згадується "воинская слава России", – зазначив історик.
Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній радник президента РФ, економіст Андрій Ілларіонов розкритикував главу Росії Володимира Путіна за фразу "Можемо повторити", сказану щодо Другої світової війни.