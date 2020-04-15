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15 квітня • оновлено в 09:48
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Росія привласнила перемогу у Другій світовій? Історик пояснив скандальне рішення Держдуми

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Росія знову намагається змінити історичний наратив, "привласнюючи" перемогу у Другій світовій війні не лише СРСР, а й Російській Федерації зокрема.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив американський історик Олександр Мотиль, коментуючи нещодавнє рішення Держдуми про перенесення Дня закінчення Другої світової війни з 2 на 3 вересня.

Закінчення Другої світової війни

Закінчення Другої світової війни

Конт

"Дивне рішення. 2 вересня і надалі визнається як кінцем війни і перемоги СРСР. Додатковий день 3 вересня не стосується перемоги Союзу, а безпосередньо Росії та її солдатів. Певно, хочуть якось включити Росію у свято, яке традиційно стосувалося всього СРСР, і таким чином дещо змінити наявний історичний наратив. Мовляв, переміг не тільки Союз, а й РФ теж. Такий собі черговий внесок у пропаганду "побєдобєсія", бо спеціально згадується "воинская слава России", – зазначив історик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній радник президента РФ, економіст Андрій Ілларіонов розкритикував главу Росії Володимира Путіна за фразу "Можемо повторити", сказану щодо Другої світової війни.

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Автор
Галина Остаповець Галина Остаповець
Тема
Друга світова війна
Місце
Росія
Теги
війна пропаганда Новини Росії
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
У ч у б а т ы х разрыв ш а р о в а р о в...)))
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Там обострение. Башню снесло, кукушка улетела))) Всех превсех пАбИдили. Как начали с Печенегов и Половцев, так и пАбИждали )))))
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
Злопыхатель Вежливый, нацистов, японцев, упа, победили.
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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
американский историк Александр Мотыль,ну насмешили
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Яковлев Валерий,Американский историк и писатель украинского происхождения АЛЕКСАНДР МОТЫЛЬ в своей недавней колонке предупредил, что Россия может уже в ближайшее время начать полномасштабное вторжение в Украину с применением авиации. Такой вывод профессор сделал на основе громких заявлений российских экспертов, которые, по его мнению, в странах с диктатурой зачастую озвучивают позицию руководства государства. В интервью для “Апострофа” историк уточнил, что вероятность такого сценария пока еще мала, но Украине нужно быть готовым к нему, как и к тому, что для выживания государству необходимо отказаться от Донбаcca.
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