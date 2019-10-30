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30 жовтня • оновлено в 08:25
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Росія пустила в хід ядерну "зброю судного дня": що відомо

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У Росії важкий підводний човен стратегічного призначення проєкту 955А "Борей-А" "Князь Володимир" вперше провів стрільбу міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР) "Булава".

Про це повідомляє "ТАСС" із посиланням на Міноборони РФ. Як відомо, цю установку називають "зброєю судного дня".

Російські військові відзвітували, що випробування відбулися в Білому морі. Під час пуску субмарина перебувала під водою.

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Запуск ракети "Булава"

Запуск ракети "Булава"

Ілюстрація

Також воеи похвалилися, що запуск нібито пройшов у штатному режимі. "Булава" була випущена на полігон Кура на Камчатці, навчально-бойові блоки ракети досягли полігону в призначений час, стверджують у Москві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше військовий експерт Максим Климов заявив, що російська балістична ракета підводного човна Р-30 "Булава-30" виявилася "критично небоєспроможною" внаслідок відсутність здатності проходити через кригу.

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Теми
озброєння Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
Росія
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Чан Джеки
Чан Джеки
етой бы булавой да карлику по башке бабахнуть.и чтобы его понесло на ентой булаве в океян- море.
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Дудко Олег
Дудко Олег
Я открою глаза икспердам с обоза, при шахтном запуске русские ракеты даже не могут пройти сквозь толщу земли, приходится для этого бурить специальную дырку, так называемую шахту. Короче лохи они неумелые.
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Popovych Zinaida
Popovych Zinaida
Он Алекс, єто его дикая ирония.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Он Алекс, Может тебе тоже открыть глаза? Заодно и этому иксперду. На вооружение подводных лодок есть не только межконтинентальные ракеты, есть и обычные торпеды для которых пробить слой 2-3 метровый слой льда не составит труда.
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Когда его ракета не прошла сквозь лёд , я понял что это не установка ссудного дня а понты
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Smallwille JorEl, А что значит "ссудного дня"? Ты хотел ссуду (кредит) получить в этот день, но тебе отказали?
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Smallwille JorEl, когда тебя акушерка уронила головой об пол, все поняли - этот идиот еще многое насочиняет.
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