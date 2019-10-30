Росія пустила в хід ядерну "зброю судного дня": що відомо

У Росії важкий підводний човен стратегічного призначення проєкту 955А "Борей-А" "Князь Володимир" вперше провів стрільбу міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР) "Булава".

Про це повідомляє "ТАСС" із посиланням на Міноборони РФ. Як відомо, цю установку називають "зброєю судного дня".

Російські військові відзвітували, що випробування відбулися в Білому морі. Під час пуску субмарина перебувала під водою.

Запуск ракети "Булава" Ілюстрація

Також воеи похвалилися, що запуск нібито пройшов у штатному режимі. "Булава" була випущена на полігон Кура на Камчатці, навчально-бойові блоки ракети досягли полігону в призначений час, стверджують у Москві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше військовий експерт Максим Климов заявив, що російська балістична ракета підводного човна Р-30 "Булава-30" виявилася "критично небоєспроможною" внаслідок відсутність здатності проходити через кригу.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.