Росія приховує дані про смертність від COVID-19: західні ЗМІ знайшли докази

Низькі цифри про смертність від коронавірусу в Росії є результатом простої статистичної плутанини. Смерть пояснюють першопричиною, тому що органи охорони здоров'я та губернатори регіонів нібито бояться повідомляти Кремлю погані новини.

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Про це йдеться в розслідуванні Daily Mail. Там наголошують, що в РФ смертність від COVID-19 становить всього 18 осіб на мільйон, тоді як у США – трохи менше 300, а у Великобританії – пів тисячі відповідно.

"Ухилення режиму, брехня і некомпетентність стають все більш очевидними в міру збільшення числа загиблих – і популярність Путіна падає. Як і всюди, ця криза має вирішуватися губернаторами, мерами міст, навіть якщо це означає, наприклад, у випадку з Москвою, протидію національному уряду", – йдеться в матеріалі.

Росія приховує дані про смертність від COVID-19 – ЗМІ

Розслідувачі зазначають, що деякі з губернаторів областей у Росії є олігархами. Але водночас у країні, яка вважає за краще витрачати "більше коштів на високотехнологічну зброю, ніж на охорону здоров'я", неминуче виникає гостра нестача життєво важливого медичного обладнання.

Тоді як лікарі, які постійно контактують із хворими на коронавірус, навіть бояться заявити про те, що їм не вистачає, наприклад, захисного одягу й апаратів ШВЛ. А якщо й говорять, то вже через декілька днів "відрікаються від своїх слів" і навіть "стають жертвами трагічних випадків".

Група недостатньо оснащених лікарів і медсестер сміливо висловилася про це, "але в Росії це нерозумно", наводить приклад видання. У матеріалі, зокрема, згадали про лікаря Олександра Шулепова, який опублікував відео про себе і колегу, стверджуючи, що його головний медик продовжує працювати, незважаючи на контракт із хворими на COVID-19 і брак елементарних засобів захисту. Однак уже через два дні і другому відео медик, схоже, "відрікся від своїх попередніх емоційних претензій".

"Йому більше не доводилося працювати позмінно. Адже незабаром після цього він впав із вікна лікарні, зламавши собі череп. На щастя, він все ще живий. Ще двоє лікарів – Наталя Лебедєва та Олена Непомняща – випали з вікон верхнього поверху в той же тиждень після критики офіційної відповіді на пандемію. Вони обидві померли від отриманих травм. Якщо таке трапляється один раз, це може здатися невдалим, але тричі – не випадково", – резюмують розслідувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Санкт-Петербурзі (Росія) в лікарні Святого Георгія трапилася пожежа, в якій загинули п'ять пацієнтів із діагнозом COVID-19.