Росія приготувалася відбивати ядерну атаку: що відомо

У 2020-му році Росія збирається завершити розробку нової важкої вогнеметної системи ТОС-2.

Цим похвалився начальник військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту (РХБЗ) Ігор Кирилов, пише "Красная звезда". За його словами, проведена модернізація стосується експлуатаційних характеристик, захисту екіпажу, скорострільності і точності.

Росія зібралася модернізувати вогнемет ТОС-2 Ілюстрація

"До його складу увійдуть наземні роботизовані платформи і безпілотні літальні апарати вертолітного і літакового типів. Комплекс буде призначений для виконання всього комплексу заходів з ведення РХБ розвідки на місцевості і проведення заходів з ліквідації наслідків застосування противником зброї масового ураження у воєнний час, а також аварій на РХБ небезпечних об'єктах у мирний час", – уточнив він.

За словами Кирилова, вогнемет візьме участь у параді на Червоній площі 9 травня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні розвивається зброя, здатна дати потужну відсіч військам Росії на Донбасі. Дана новина викликала великий резонанс у російських ЗМІ.

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