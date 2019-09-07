"Пройде спецоперація": названо небезпечну для режиму Путіна дату

Єдиний день голосування в Росії 8 вересня може послужити каталізатором масових протестів.

"У великій кількості суб'єктів Російської Федерації пройде спецоперація "вибори". Безумовно, вона дуже сильно образить почуття власної гідності великої кількості людей". Таку думку в блозі OBOZREVATEL висловив російський журналіст Ігор Яковенко.

На його думку, протести в Москві 31 серпня і подальша розправа з їх активістами не стали початком всеросійського протесту з низки причин. Зокрема, тому що суто московський порядок денний протесту не мав резонансу в регіонах, а також тому, що не знайшлося політичної сили, яка взяла б на себе роль лідера протестів.

Член організації "Фонд боротьби з корупцією" Любов Соболь на одній з акцій протесту в Москві DW

У той же час результати виборів 8 вересня, які, за словами журналіста, вже визначені, можуть кардинально змінити ситуацію.

"Те, що в Пітері Бєглов "переможе" в першому турі – це абсолютно очевидно. Його, людину, яку не сприймає абсолютна більшість пітерців, звичайно, зроблять губернатором. Московська міська дума – теж абсолютно очевидно – буде такою, якою її не хотіли б бачити москвичі. А в Новосибірську, судячи з усього, губернатором знову зроблять сталініста Локотя. Те, що люди будуть обурені – це точно", – переконаний Яковенко.

Разом з тим він зауважив: принципове питання полягає в тому, "чи зможе будь-хто скоординувати протест, конвертувати це обурення в політичну дію". "Поки що я в цьому не впевнений", – зізнався журналіст.

Як писав OBOZREVATEL, за підсумками протестів в Москві, що відбулися 31 серпня, були затримані співробітники організації "Фонд боротьби з корупцією" Любов Соболь і Микола Ляскін, а також журналіст "Нової газети" Ілля Азар.

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