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8 вересня • оновлено в 11:06
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"Пройде спецоперація": названо небезпечну для режиму Путіна дату

12.1т Читати матеріал російською

Єдиний день голосування в Росії 8 вересня може послужити каталізатором масових протестів.

"У великій кількості суб'єктів Російської Федерації пройде спецоперація "вибори". Безумовно, вона дуже сильно образить почуття власної гідності великої кількості людей". Таку думку в блозі OBOZREVATEL висловив російський журналіст Ігор Яковенко.

На його думку, протести в Москві 31 серпня і подальша розправа з їх активістами не стали початком всеросійського протесту з низки причин. Зокрема, тому що суто московський порядок денний протесту не мав резонансу в регіонах, а також тому, що не знайшлося політичної сили, яка взяла б на себе роль лідера протестів.

Член організації "Фонд боротьби з корупцією" Любов Соболь на одній з акцій протесту в Москві

Член організації "Фонд боротьби з корупцією" Любов Соболь на одній з акцій протесту в Москві

DW

У той же час результати виборів 8 вересня, які, за словами журналіста, вже визначені, можуть кардинально змінити ситуацію.

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"Те, що в Пітері Бєглов "переможе" в першому турі – це абсолютно очевидно. Його, людину, яку не сприймає абсолютна більшість пітерців, звичайно, зроблять губернатором. Московська міська дума – теж абсолютно очевидно – буде такою, якою її не хотіли б бачити москвичі. А в Новосибірську, судячи з усього, губернатором знову зроблять сталініста Локотя. Те, що люди будуть обурені – це точно", – переконаний Яковенко.

Разом з тим він зауважив: принципове питання полягає в тому, "чи зможе будь-хто скоординувати протест, конвертувати це обурення в політичну дію". "Поки що я в цьому не впевнений", – зізнався журналіст.

Як писав OBOZREVATEL, за підсумками протестів в Москві, що відбулися 31 серпня, були затримані співробітники організації "Фонд боротьби з корупцією" Любов Соболь і Микола Ляскін, а також журналіст "Нової газети" Ілля Азар.

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Теми
Ексклюзив Вибори в Росії Протести у Росії
Особа
Ігор Яковенко
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Semenov Igor
Semenov Igor
Чем больше идиотов с несанкционированных митингов посядят, тем лучше будут дороги в России.... и чище улицы.
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Махов Макс
Махов Макс
Semenov Igor, асобенна в тюменьскай области. Бгггггаааа
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
«По его мнению, протесты в Москве 31 августа и последующая расправа с их активистами не стали началом всероссийского протеста по ряду причин» расскажите этому иксперду, что протесты ещё в июле начались, а 31 августа прошла хоть и не согласованная, но абсолютно мирная акция-шествие. А суровые приговоры по результатам прежних акций вообще отобьют желание бузить, хотя шобла Навального явно готовит провокации на участках для последующего раскачивания протеста...
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Semenov Igor
Semenov Igor
Александрович Алексей, "...прошла хоть и не согласованная..." --- Ключевое слово "не согласованная", а это значит, что терпение к таким акциям заканчивается и чем больше их будет, тем лучше дороги в России будут и на улицах городов станет еще чище.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Российский робот Федор вернулся из космоса. Ему осталось ещё за амфорами понырять, со стерхами полетать и преемник Путина готов. -Федя потом за Путина еще и в Гааге отсидит...
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