Росія повернулася до виготовлення ракет "Рокот" без України: в чому їхня сила

Центр Хрунічева, який входить в "Роскосмос", відновлює виробництво легких конверсійних ракет "Рокот" без участі України.

Як повідомив РИА Новости джерело в російській ракетно-космічній галузі, Міноборони РФ і Центр Хрунічева підписали відповідний контракт.

"Після узгодження з військовим відомством нова ракета отримала назву "Рокот-М", – уточнив він.

Загальна вартість робіт зі створення ракети становить 3,4 мільярда рублів.

РН "Рокот" "Роскосмос"

Ракета-носій легкого класу "Рокот" призначена для виведення космічних апаратів на низькі навколоземні орбіти. Її перший демонстраційний пуск відбувся 16 травня 2000 року.

Всього за програмою "Рокот" провели вже 35 пусків ракети, на орбіту вивели 75 космічних апаратів різного призначення, з урахуванням трьох стартів з Байконура. Програму завершили пуском 27 грудня 2019 року. Тоді ця ракета доставила на орбіту супутники зв'язку "Гонець-М".

Крім "Роскосмосу" і Міноборони РФ, "Рокот" експлуатувало Eurockot Launch Services GmbH, яке базується в німецькому Бремені.

РН "Рокот" "Роскосмос"

Як повідомляв OBOZREVATEL, після агресії Росії в 2014 році Україна припинила поставки систем управління для ракет "Рокот", які створювалися в Харкові.