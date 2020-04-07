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8 квітня • оновлено в 06:33
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Росія похвалилася "вакциною" від COVID-19: сотні бажаючих вишикувалася в чергу на експеримент

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У Росії заявили про плани провести доклінічні випробування вакцини від коронавірусу вже до 22 червня, а починаючи з 29-го – на 180 добровольцях. Водночас бажаючих протестувати на собі ці ліки від COVID-19 зголосилося більше, ніж потрібно.

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Такими даними похвалився гендиректор російського Державного наукового центру вірусології і біотехнології "Вектор" Рінат Максютов на нараді з президентом РФ Володимиром Путіним, передають "Известия".

"Нині проводяться випробування на лабораторних тваринах: миші, кролики, тхори і нижчі примати з метою визначення перспективного прототипу вакцини в термін до 30 квітня. Далі до 10 травня ми відпрацюємо технологію отримання готової лікарської форми, отримаємо серію вакцин для доклінічних досліджень", – відзвітував він.

Росія похвалилася "вакциною" від COVID-19: люди вишикувалася в чергу на експеримент

За його словами, російські вірусологи пропонують провести доклінічні дослідження ефективності та безпеки вакцин у мінімальному обсязі до 22 червня. А потім із трьома вакцинами перейти на першу фазу клінічних досліджень 29 червня – "сумарно на 180 добровольцях".

А "РИА Новости" зазначають, нібито він також заявив, що добровольців, які зголосилися випробувати на собі вакцину від коронавірусу в Росії значно перевищує потребу в них.

"Групи добровольців вже набрані, ба більше, кількість бажаючих брати участь у клінічних дослідженнях наших вакцин із усієї країни набагато перевищує той мінімум, який необхідний для проведення цього дослідження. У нас вже більше 300 звернень", – сказав Максютов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська телеведуча Іраїда Зейналова в передачі "Підсумки дня" переплутала кількість жертв і заражених коронавірусом у РФ і заявила на всю країну про 40 тисяч загиблих.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Petrenko Vadim
Petrenko Vadim
Да то боярышник у тюбиках.
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Виктор Виктор
Виктор Виктор
Правильный ответ на вопрос "Чей Крым?", как возможность вакцинации для свидомого.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Эта кaцaпcкaя вакцина из той же оперы что и их робот Федор (ну типа зеленки или йода, но только покрашенные в другой цвет)
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