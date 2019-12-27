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27 грудня • оновлено в 06:45
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Росія похвалилася новим комплексом ППО: з'явилося відео випробувань

1.6т
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Міністерство оборони Росії показало відео випробувань мобільного комплексу протиповітряної оборони (ППО) "Гибка-С".

Воно з'явилося на офіційному каналі відомства в YouTube. Як видно на кадрах, комплекси під час випробувань проводять одиночні і групові пуски зенітних ракет по різним повітряних цілях. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

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ППО "Гибка-С"

ППО "Гибка-С"

Скріншот з відео

Росіяни хваляться і показують, що стрілянина ведеться не тільки з машин, що стоять, але і в русі.

Раніше російське оборонне відомство заявило, що мобільний комплекс протиповітряної оборони "Гибка-С" закінчив державні випробування, нібито "повністю підтвердив задані тактико-технічні характеристики".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Хабаровському краї Росії під час випробувального польоту розбився винищувач Т-50 (Су-57).

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Російська воєнна загроза
Місце
Росія
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
У paгулей зато польская пушка на КрАзовской платформе есть.
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Федоров Федор
Федоров Федор
"Зеленский, бойся!".....Россия похвасталась новым комплексом ПВО......По обозовским канонам заголовок должен выглядеть так.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Это вы рагули хвастаетесь тем чего нет,а у нас представляют образцы оружия поступающие в воиска.
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