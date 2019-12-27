Росія похвалилася новим комплексом ППО: з'явилося відео випробувань

Міністерство оборони Росії показало відео випробувань мобільного комплексу протиповітряної оборони (ППО) "Гибка-С".

Воно з'явилося на офіційному каналі відомства в YouTube. Як видно на кадрах, комплекси під час випробувань проводять одиночні і групові пуски зенітних ракет по різним повітряних цілях. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

ППО "Гибка-С" Скріншот з відео

Росіяни хваляться і показують, що стрілянина ведеться не тільки з машин, що стоять, але і в русі.

Раніше російське оборонне відомство заявило, що мобільний комплекс протиповітряної оборони "Гибка-С" закінчив державні випробування, нібито "повністю підтвердив задані тактико-технічні характеристики".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Хабаровському краї Росії під час випробувального польоту розбився винищувач Т-50 (Су-57).

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