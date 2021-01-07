Росія почне розсипатися, на Путіна чекає кінець, – Обухов

З АКОН про нові санкції США проти Росії може привести до розвалу РФ.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив глава Фонду "Stop Inform Terror" (США) Герман Обухов. "Наслідки будуть катастрофічними. Росія просто почне розсипатися", – спрогнозував він.

"Піде Далекий Схід, піде північний захід, піде південь, Чечня або Дагестан. Достатньо якомусь одному регіону піти з Росії – все, Росія посиплеться. Грошей не буде посилати якісь війська. І це кінець для Путіна", – заявив політик.

За оцінками Обухова, на Російську Федерацію чекає доля Радянського Союзу.

"Швидше за все, так само, як Радянський Союз, Росія розсиплеться до 2025 року. До цього все йде. Це умовна дата. Може, 2024, може, 2025 або 2026 рік", – зауважив він.

Обухів припустив, що на відміну від президента США Дональда Трампа, обраний президент Джо Байден може проводити більш жорстку політику щодо Росії і "піти на Кремль як бульдозер".

Як писав OBOZREVATEL, Конгрес США схвалив нові санкції проти Росії, які вже назвали "смертельним ударом" по російському проєкту "Північний потік-2". Президент Трамп наклав на нього вето. 1 січня Сенат ухвалив закон, подолавши вето Трампа.