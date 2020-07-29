Росія почала військові навчання в Криму: стягнули 20 кораблів

Росія, одразу ж після завершення в Чорному морі українсько-американських навчань Sea Breeze 2020, розгорнула в анексованому Криму свої військові навчання.

У них РФ задіяла кораблі й авіацію протиповітряної оборони Чорноморського флоту. Про це з посиланням на пресслужбу флоту пишуть РИА Новости.

"Відповідно до плану бойової підготовки сил флоту корабельні угруповання ЧФ вийшли в море", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до навчань в Криму РФ залучила 20 кораблів, серед яких фрегат "Адмірал Ессен", сторожовий корабель "Пытливый", патрульний корабель "Дмитро Рогачов", малі ракетні кораблі "Орєхово-Зуєво" та "Інгушетія", а також великі десантні кораблі "Цезар Куніков" і "Саратов".

В рамках програми росіяни планують провести "тренування з ведення морського бою, протиповітряної та протидиверсійної оборони, знищення морських і берегових цілей".

"Також екіпажам належить відпрацювати захист корабля під час стоянки на незахищеному рейді й ліквідацію умовної пожежі або пробоїни", – заявляють у ЧФ.

Крім цього, до маневрів Росія залучила літаки й вертольоти морської авіації та протиповітряної оборони Чорноморського флоту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський Північний флот заявив про те, що буде відслідковувати дії кораблів і авіації НАТО під час навчань в Атлантичному океані й Норвезькому морі.