Росія побила рекорд за найнижчою тривалістю життя

Росія опинилася на останньому місці за тривалістю життя в Європі – 63,7 року.

Про це говорять результати масштабного дослідження "Глобальний тягар хвороб", що опубліковані в медичному журналі The Lancet. Головними причинами такого низького рівня життя названо алкоголь, куріння, неправильне харчування та відсутність фізичних навантажень.

Відзначимо, що дослідники вивчили спеціальний показник DALY (Disability-adjusted life year), який дає уявлення про роки життя, які можуть бути втрачені через погіршення здоров'я або інвалідність.

Експерти наголосили, що зростання DALY говорить про те, що в країні збільшується кількість хронічних хвороб. У Росії цей показник падає протягом останніх десяти років на 2% в рік.

Додамо, що найвищу тривалість життя в Європі зафіксували в Ісландії – 71,9 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, показники смертності в Москві стали найвищими за останнє десятиліття.