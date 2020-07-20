Росія після звинувачень у хакерських атаках заговорила про перемир'я

Росія пропонує встановити цифрове перемир'я і відмовитися від кібератак на об'єкти охорони здоров'я і критичної інфраструктури на тлі пандемії коронавірусу.

Такий намір Кремля озвучив РИА Новости спеціальний представник глави РФ із питань міжнародного співробітництва в області інформаційної безпеки, директор однойменного департаменту в російському МЗС Андрій Крутських.

"Пандемія COVID-19 особливо яскраво продемонструвала ризики і наслідки зловмисної діяльності, спрямованої на використання вразливостей у період, коли суспільство відчуває величезні труднощі", – заявив він.

За його словами, Росія поділяє думку низки країн про необхідність захисту інформаційно-комунікаційної інфраструктури в сфері охорони здоров'я.

"Пропонуємо закріпити за державами зобов'язання утримуватися від нападів не тільки на медичні об'єкти, але й загалом на критичну інформаційну інфраструктуру установ, що надають життєво важливі державні послуги, зокрема, в сфері освіти, енергетики, транспорту, а також у банківській та фінансовій сферах" , – висловився Крутських.

Він стверджує, що РФ працюватиме в цьому напрямку на переговорних майданчиках ООН із міжнародної інформаційної безпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США, Великобританія і Канада звинуватили Росію в спробі вкрасти дослідження вакцини від коронавірусу шляхом санкціонування кібератак на медичні організації та університети.