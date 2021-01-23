Росія піднялася на акції в підтримку Навального: почалися затримання. Фото та відео

У суботу, 23 січня, в Росії почалися мітинги в підтримку арештованого опозиціонера Олексія Навального.

Перші акції протесту пройшли на Далекому Сході РФ – Хабаровську, Владивостоку і Петропавловську-Камчатському, де на вулиці вийшли тисячі людей. Силовики стали затримувати людей на мирних акціях.

На сторінці Навального, який зараз перебуває в СІЗО, в Facebook закликали росіян виходити на вулиці.

"Дуже важливий день сьогодні, і він уже в самому розпалі. Тисячі людей на Далекому Сході вже вийшли на підтримку Олексія Навального. Вони вимагають відпустити його з СІЗО і припинити незаконне переслідування. Виходьте і ви. Це дуже важливо. Важливо, як ніколи", – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що прихильників Навального почали затримувати по всій Росії напередодні протестів 23 січня.

OBOZREVATEL веде онлайн-хроніку подій у Росії:

ЗМІ повідомляли, що затриманих у Хабаровську били в СІЗО. У місті перед акцією затримали координатора місцевого штабу Навального Олексія Ворсіна. На мітингу люди скандували "Геть царя".

Затриманий Олексій Ворсін

Акція протесту в Хабаровську

Затримання людей на мітингу в Хабаровську

ОМОН затримував людей у Хабаровську

Мітинг у Хабаровську

На акцію в підтримку Навального на Сахаліні вийшли близько 400 осіб.

Журналіст Юрій Дудь прийшов на акцію в підтримку опозиціонера Навального у Владивостоці.

Юрій Дудь (праворуч) на мітингу у Владивостоці

У Якутську люди вийшли на протест за температури -51 градус. Силовики затримували людей прямо на вулиці.

Акція протесту в Якутську

Силовики на акції протест в Якутську



В Улан-Уде (Бурятія) почалися затримання на акції в підтримку Навального. Було затримано кінопродюсера Артема Бурлова. У мітингу брали участь близько тисячі осіб. Люди скандували "Свободу" і "Путіне, йди".

У Москві затримали чоловіка з табличкою "Я не боюся". Його доставили в Тверський ОВС.

У Благовєщенську поліцейські затримали щонайменше 10 осіб у зв'язку з акцією на підтримку Навального. Серед затриманих є один неповнолітній, а також журналіст Андрій Афанасьєв.

В Іркутську затримали керівника штабу Навального Сергія Беспалова. Також силовики затримували людей прямо на вулиці.

Хроніка оновлюється ...