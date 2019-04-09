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Росія підняла за тривогою літаки і вертольоти: що трапилося

1.3тЧитати матеріал російською

Чорноморський флот Російської Федерації підняв за тривогою більше 30 літаків і вертольотів морської авіації.

Як повідомила прес-служба флоту, це запланована дія в рамках планової контрольної перевірки за зимовий період навчання.

У навчаннях були задіяні зокрема літаки-розвідники Су-24МР і фронтові бомбардувальники Су-24М, багатоцільові винищувачі Су-30СМ, протичовнові літаки-амфібії Бе-12 і транспортні Ан-26, а також вертольоти Мі-8 і Ка-27.

Літак Су-30СМ

Літак Су-30СМ

Газета.Ru

Під час перевірки екіпажі літаків відпрацювали заходи з виведення сил з-під удару умовного противника з подальшим перебазуванням авіації на запасні аеродроми.

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Льотчики провели навчальний повітряний бій на ближніх і дальніх дистанціях із виконанням фігур вищого пілотажу, а також виконали завдання з тактичного і оперативного маскування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео "сутички" бомбардувальника США B-52H із російськими винищувачами над Балтійським морем.

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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Что происходит??? Я,что на "РИА Новости" попал???!!!!!)))))))))
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