Росія піднімала винищувач через американський літак над Чорним морем

Росія піднімала в повітря винищувач Су-27 через американський літак-розвідник RC-135, який здійснював політ над нейтральними водами Чорного моря.

Як повідомляє ТАСС з посиланням на Міноборони РФ, це сталося 28 листопада.

Літак піднімали для "впізнання повітряної цілі і недопущення порушення державного кордону".

"У повітря було піднято винищувач Су-27 зі складу чергових з протиповітряної оборони сил Південного військового округу. Екіпаж російського винищувача ідентифікував повітряну ціль як стратегічний літак-розвідник RC-135 ВПС США і супроводив його над акваторією Чорного моря", – пояснили в Міноборони.

Як повідомляв OBOZREVATEL в червні Росія направляла винищувачі на перехоплення американських літаків розвідника RC-135 і заправника КС-135. Також було опубліковано відео польоту.