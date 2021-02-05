Росія оголосила трьох європейських дипломатів персонами нон ґрата: в ЄС відповіли
Трьох європейських дипломатів оголошено в Росії персонами нон ґрата за участь в акціях протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального 23 січня.
Як повідомляється на сайті міністерства закордонних справ РФ, послу Швеції, тимчасовому повіреному в справах Польщі і посланцю посольства Німеччини "було заявлено протест у зв'язку із зафіксованою участю в незаконних акціях".
Їм наказано найближчим часом покинути територію РФ.
"Російська сторона очікує, що в подальшому дипломатичні місії Королівства Швеція, Республіки Польща та Федеративної Республіки Німеччина та їхній персонал будуть суворо дотримуватися норм міжнародного права", – заявили в МЗС.
У відповідь до зовнішньополітичного відомства Польщі викликали посла РФ і пообіцяли вислати з країни російського дипломата.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Олексія Навального затримали 17 січня відразу після його повернення з Німеччини, де він проходив лікування через отруєння "Новачком".
23 січня по всій Росії прокотилася хвиля масових мітингів на підтримку Навального. Все закінчилося тисячами затриманих і побиттям протестувальників силовиками.
Акції продовжилися 31 січня. Під час них силовики били жінок, розганяли протестувальників електрошокерами і затримали понад 5 тис. осіб.
2 лютого Московський міський суд засудив Навального до 3,5 років тюремного ув'язнення і штрафу в розмірі 500 тисяч рублів (понад $6,5 тисяч). На тлі цього в Росії знову пройшли масові протести і жорсткі затримання.