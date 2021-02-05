Росія оголосила трьох європейських дипломатів персонами нон ґрата: в ЄС відповіли

Мирослав Семенюк Новини Росії 17:06, 5.02.2021 Оновлено: 17:48, 5.02.2021

Трьох європейських дипломатів оголошено в Росії персонами нон ґрата за участь в акціях протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального 23 січня.

Як повідомляється на сайті міністерства закордонних справ РФ, послу Швеції, тимчасовому повіреному в справах Польщі і посланцю посольства Німеччини "було заявлено протест у зв'язку із зафіксованою участю в незаконних акціях".

Їм наказано найближчим часом покинути територію РФ.

"Російська сторона очікує, що в подальшому дипломатичні місії Королівства Швеція, Республіки Польща та Федеративної Республіки Німеччина та їхній персонал будуть суворо дотримуватися норм міжнародного права", – заявили в МЗС.

У відповідь до зовнішньополітичного відомства Польщі викликали посла РФ і пообіцяли вислати з країни російського дипломата.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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