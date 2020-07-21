Росія оголосила про скорочення витрат на мілітаризацію

Міністерство фінансів Російської Федерації запланувало зниження витрат на державну програму озброєнь на наступні три роки.

Про це йдеться в рішенні Мінфіну від 20 липня. Документ про скорочення оборонних витрат, чого не було в РФ за останні декілька років, опубліковано на сайті російського відомства.

"Зменшення на 5% бюджетних асигнувань федерального бюджету на реалізацію державної програми озброєнь", – йдеться в ньому.

У Мінфіні РФ пояснюють, що відповідна програма пропонується для оптимізації витрат на мілітаризацію у 2021-2023 роках.

Рішення Мінфіну РФ (minfin.gov.ru)

За словами російських експертів, від такого урізання бюджету військова галузь країни-агресора недорахується більше 225 млрд рублів.

У документі також зазначається, що розрахунок зроблено після наради 7 липня з прем'єром РФ Михайлом Мішустіним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що з бюджету РФ на утримання тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму в рік виділяється в середньому $5 млрд доларів США.