Росія оголосила про готовність вакцини від COVID-19

Гліб Іванов Новини Росії 07:46, 21.07.2020

У Міністерстві оборони Росії заявили, що нібито перша російська вакцина від COVID-19, у створенні якої брали участь військові фахівці та вчені Національного дослідницького центру ім. Гамалії, готова.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони Росії Руслан Цаліков в інтерв'ю виданню "Аргументи і факти". Він запевнив, що нібито остаточні випробування вакцини вже були пройдені.

"Остаточні оцінки результатів випробувань нашими фахівцями і науковцями Національного дослідницького центру вже зроблені. На момент виписки все без винятку добровольці, отримавши імунітет від коронавірусу, почували себе нормально. Таким чином, перша вітчизняна вакцина від нової коронавірусної інфекції готова", – повідомив Цаліков.

Як повідомляє ТАСС, в пресслужбі Мінпромторгу РФ повідомили, що 30 червня було подано документи на реєстрацію вакцини в МОЗ. У червні нібито після отримання дозволів почалися клінічні дослідження рідкої і лиофильно висушеної вакцини.

Рідка вакцина досліджується в Головному військовому клінічному госпіталі імені академіка Н. Н. Бурденко на 43 добровольцях, лиофильно висушена вакцина – в Першому Московському державному медичному університеті імені І. М. Сеченова також на 43 добровольцях.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в США розробили вакцину від COVID-19 в таблетках замість ін'єкцій.

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