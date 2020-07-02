Росія обнулила терміни Путіна: підсумки голосування за поправки до Конституції

Карина Бондаренко Новини Росії 08:10, 2.07.2020 Оновлено: 09:10, 2.07.2020

У Росії за ухвалення поправок до Конституції проголосували 77,93%, проти – 21,26%.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії станом на сьому ранку після оброблення 99,9% протоколів, повідомляють РИА Новости.

"Оброблено 99,9% протоколів. За попередніми даними, за ухвалення поправок проголосували 77,93% росіян, проти – 21,26% виборців", – йдеться в повідомленні.

Найактивніше обнулення другого терміну президента Росії Володимира Путіна підтримали жителі Чечні – за проголосували 97,92% виборців, проти – 1,94%.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, глава Росії Володимир Путін проголосував за поправки до Конституції, головною серед яких є обнулення його термінів.

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