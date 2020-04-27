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27 квітня • оновлено в 13:49
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Росія обігнала Китай за кількістю випадків коронавірусу: вже майже 90 тис. заражених

6.2т
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За минулу добу в Росії 6198 осіб заразилися коронавірусом. Всього в країні зафіксовано 87 147 інфікованих, що виводить її на дев'яте місце у світі за кількістю виявлених випадків COVID-19.

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Як повідомляє оперативний штаб із боротьби з коронавірусом у РФ, більш як половина хворих за добу – 3524 особи – зареєстрована в Москві. На другому місці опинився Санкт-Петербург – 489 фактів зараження.

Загальна кількість хворих у Росії – 87 147 осіб

Загальна кількість хворих у Росії – 87 147 осіб

Ілюстрація

Одужали всього 7346 росіян, померли від хвороби 794 особи.

Згідно зі світовою статистикою, Росія обійшла за кількістю заражених Китай, де на сьогодні налічується 82 830 хворих.

Росія обігнала Китай за кількістю випадків коронавірусу: вже майже 90 тис. заражених

Як повідомляв OBOZREVATEL, президенту РФ Володимиру Путіну загрожують серйозні проблеми через коронавірус, який максимально послабить всю Росію та його владу зокрема.

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Тема
Коронавірус
Місце
Росія
Тег
вірус
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Мясник Kassab
Мясник Kassab
Очень радостная новость для всей Украины. Украинцы должны как можно ярче выражать свою радость по поводу смертей в России.
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Fillipov Oleg
Fillipov Oleg
Ни разу не видел информации сколько всего на Украине проведено тестов...стыдно публиковать?
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Fillipov Oleg
Fillipov Oleg
Так на Украине то почему тесты не проводят?
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