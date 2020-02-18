Зубов: Росія – не спадкоємиця СРСР

Російський історик і опозиційний політик Андрій Зубов заявив, що Радянський Союз є "незаконним утворенням", створеним "групою злочинців", а сучасна Росія не є його продовжувачем.

Так в блозі OBOZREVATEL він прокоментував окрему думку судді Конституційного суду РФ Костянтина Арановського.

Історик розповів, що думка судді про незаконність СРСР, яка була опублікована на початку січня поточного року, "глибоко обурила" президента Росії Володимира Путіна. "Багато хто тоді жартував – а може, і не зовсім жартував, - що пропозиція Путіна поставити Конституційний і Верховний суд в залежність від його волі – результат цієї особливої думки судді Арановського", – зауважив він.

Росія не є продовжувачем СРСР, заявив історик

У цьому контексті Зубов підкреслив: "Треба розуміти, що Путін і його оточення – це люди не просто жадібні, користолюбні. Це люди, які в глибині душі абсолютно віддані комуністичному радянському минулому і бажають його в тій чи іншій формі продовжувати. Звідси і ностальгія за Радянським Союзом. Зрозуміло, думка судді Арановського прямо перпендикулярна всім цим настроям".

Історик заявив, що "Радянський Союз і радянська РРФСР – це незаконні утворення, які були створені групою злочинців способом захоплення влади на території Росії. Підкоривши Росію, знайшовши собі чимало прихильників серед усіх народів Росії, на наш сором, вони управляли 70 років".

На його думку, сучасній Росії "абсолютно безглуздо вважати себе продовжувачкою СРСР". "Скоріше, наша країна є відновником російської держави, зруйнованої більшовиками", – зауважив історик.

Як писав OBOZREVATEL, суддя Конституційного суду РФ Костянтин Арановський визнав СРСР "незаконно створеною державою". "Російська Федерація не продовжує собою в праві, а замінює на своїй території державу, незаконно одного разу створену, що і зобов'язує її рахуватися з наслідками її діяльності, включаючи політичні репресії", – заявив він.

Раніше перший і єдиний президент СРСР Михайло Горбачов заявив, що в розвалі Союзу винні організатори серпневого путчу 1991 року.

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