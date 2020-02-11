Росія наздогнала Африку: Дудь показав новий фільм про епідемію СНІДу

Російський журналіст Юрій Дудь презентував новий фільм про масштаб епідемії ВІЛ та СНІДу в Росії, який уже досяг показників деяких африканських країн.

Новою документальною роботою він поділився на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Серед багатьох проблем, які є в Росії, нам хочеться вивчати ті, про які говорити або не хочуть, або соромляться. Наприклад – епідемія ВІЛ і СНІДу. Про неї говорять окремі активісти, але точно не всі навколо. Багато хто думав, що ця хвороба залишилася десь у 90-х і точно не дісталася епохи високошвидкісного інтернету. Але це – не так. У Росії живе понад 1 млн людей з ВІЛ. У Росії тільки в минулому році померли від СНІДу 37 000 осіб, в середньому це – 100 осіб на день. За кількістю нових захворювань ВІЛ Росія порівнювана – і в це дійсно важко повірити – з багатьма країнами Африки", – наголошує Дудь.

Юрій Дудь

За його словами, коли робота над фільмом тільки починалася, мотивом було проведення лікнепу для молодих людей, як не опинитися у статистиці заражених страшною хворобою. Однак при заглибленні в тему з'ясувалося, що іще серйознішою для Росії є проблема постійної дискримінації людей із позитивним ВІЛ-статусом.

"Люди, котрі живуть із ВІЛ у Росії, постійно піддаються дискримінації, їх соромляться, їх уникають, ними гидують. У Нижньому Новгороді є місце, яке влітку 2019 року стало символом цієї дискримінації. На цю турбазу мали приїхати на відпочинок кілька десятків дітей із позитивним ВІЛ-статусом. Працівники турбази, дізнавшись про це, відмовилися їх обслуговувати; відпочивати довелося в іншому місці", – навів приклад Дудь.

Він зазначив, що після цього в російському суспільстві спалахнув грандіозний скандал, тема активно обговорювалася у ЗМІ, а до перевірки турбази навіть підключилася прокуратура.

"Нам зовсім не хочеться провокувати це засудження знову, ми чудово розуміємо, що та відмова – не через те, що у цих людей сміттєві відра замість сердець. Та відмова – через незнання. Випуск, який ви зараз побачите, був зроблений для того, щоб цього незнання стало менше", – пояснив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські терористи "ЛНР" заявили про різке зростання кількості хворих на СНІД, алкоголізм і наркоманію на тимчасово окупованій території Донбасу. Вони підрахували, що збереження такої тенденції призведе до того, що через кілька десятиліть їхня псевдореспубліка повністю вимре.

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