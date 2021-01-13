Вчера многие российские СМИ, например, Interfax, а так же разного "вольные" журналисты (пропагандист Александр Коц), стали распространять информацию о том, что в Бразилии китайская вакцина от коронавируса Sinovac показал эффективность 50,4%. Это конечно выше требуемого минимума эффективности в 50%, но всё же вызывает недоверие и сомнения.

Но, что самое интересное, эта волна негатива на китайскую вакцину тут же захлестнула и украинское медиа-пространство. Ведь телеканалам, обще-украинского и регионального масштаба, лоббирующим российскую вакцину в Украине, такая новость как манна небесная на блюдечке с голубой каёмочкой. Но, что обиднее всего, даже те медиа-площадки которые не являются ярыми лоббистами Спутник-V не удосужились изучить суть вопрос, хотя это всего-то менее часа времени и вторили российской пропаганде.

А теперь – по полочкам.

Прежде всего, согласно итоговым результатам бразильского исследовательского института Бутантан в Сан-Паулу эффективность китайской вакцины в Бразилии показала результат в 78%. Но откуда тогда взялся показатель в 50,4%?

Дело в том, что 50,4% это показатель эффективности Sinovac в самом начале тестирования, которое проводилось на 13 тыс участниках. И эта цифра гуляет в интернет с декабря 2020 года, а 7 января были озвучены итоговые данные показавшие 78% эффективность.

Или вы думаете, что с 8 января помимо имевшихся 13 тыс участников исследований, появилось ещё несколько тысяч, которые за 5 дней показали резко негативный результат, тем самым снизив 78% чётко до 50,4% о котором говорилось ещё в декабре?

В какой-то степени, ту игру, которая сейчас ведётся против китайской вакцины Sinovac, можно назвать "сложностями перевода" и подменой понятий. Грубо говоря – манипуляцией. Ведь фактически, российские СМИ манипулируют реальными результатами исследований, делая акцент на выгодном именно им показателе.

Но зачем это россиянам?

Прежде всего, таким образом, они избавляются от одного из конкурентов на рынке. Бороться против разработок Pfizer Inc. и Moderna Inc. им бессмысленно, а вот китайскую продукцию, к которой традиционно во всем мире предвзятое отношение, топить проще. Вот только следует учесть тот факт, что в Китае, ставшем эпицентром распространения коронавируса, за последние сутки было выявлено 55 новых случаев на COVID-19, а в России, с её "чудодейственной" вакциной и "масштабной" вакцинацией – 22 657.

Второй важный момент, китайская вакцина имеет реальные шансы экспортного доминирования. В том числе и в странах Латинской Америки, куда метит Россия и уже даже проникла на аргентинский плацдарм. Но, в отличие от Китая, ограниченные производственные мощности России не позволяют ей не то, чтобы обеспечить полномасштабный экспорт, но и даже развернуть полноценную вакцинацию в своей стране. Но России свой внутренний фактор не важен, ей важна геополитическая оставляющая этой вакцинной битвы.

В свою очередь, не забываем, что российский лоббизм в странах Латинской Америки традиционно очень высок и всячески способствует в распространении не только кремлевской пропаганды в регионе, но и откровенных фейков и манипуляций.

И в заключении, очень важный момент. Именно китайская вакцина, раньше американской и британской, будет поставлена в Украину. Об этом я, кстати, раньше всех писал в своём посте, отмечая, что как только это произойдёт, проект "российская вакцина для Украины", питавший ОПЗЖ на протяжении последнего полугода, накроется медным тазом. И Россия, ощущая эту угрозу, потерять Украину как плацдарм для внедрения своего суррогата, разворачивает масштабную дискредитацию Sinovac.

Как всегда, страх и отчаяние заставляет россиян рефлексировать. Очень жаль, что им уподобляются многие, не просто пророссийские площадки и откровенные агенты Кремля, но и вполне адекватные СМИ.

Кстати, в Турции вакцина Sinovac показала эффективность в 91,5%. Но это так, к слову.