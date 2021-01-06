Росія може віддати Україні Донбас, але не Крим, – Чичваркін

Російський підприємець, співзасновник і ексспіввласник мережі салонів стільникового зв'язку "Євросеть" Євген Чичваркін заявив, що Росія, можливо, віддасть Україні окупований Донбас. У разі, якщо до влади прийде опозиціонер Олексій Навальний.

А ось із Кримом так не буде. Такою думкою росіянин, який зараз проживає в Лондоні, де веде винний і ресторанний бізнес, поділився в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Дуже навіть може бути (віддасть. – Ред.). Знову таки, якщо буде Навальний, я думаю, Донбас одразу перейде", – висловив переконання він.

Водночас підкреслив, що в разі з Кримом не все так просто. Підприємець вважає: якщо Навальний у Кремлі оголосить про повернення Україні півострова, в Росії політика "знесуть через шість тижнів".

"Скажуть: "прийшов розбазарювати наші землі, та хто він такий, ми, офіцери"... Візьмуть штурмом. Є глибоке розуміння, що Крим – наша земля, хоча 1855-го так ще не здавалося", – зазначив Чичваркін.

За його словами, глава РФ Володимир Путін настільки швидко і сильно "зав'язав вузол" довкола Криму, що на його розв'язання потрібно дуже багато часу і зусиль.

"Вузол, який потрібно розрубати. Але це буде ще довгий затяжний конфлікт або щось іще з Україною. Або ж повна втрата підтримки населення Росії. Тобто це не вирішується ось так (в одну мить. – Ред.)", – підсумував Чичваркін.

Зазначимо: раніше Євген Чичваркін заявляв, що президент РФ Володимир Путін за роки свого правління встановив у країні тоталітарний лад. Він назвав главу Кремля одним із чортів, які захопили його батьківщину.

Також бізнесмен переконаний, що в Росії є певні сили, які "шантажують Путіна", змушуючи продовжувати конфлікт на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний розслідувач проєкту Bellingcat, болгарський журналіст Христо Грозєв припустив, що якби президентом Росії замість Володимира Путіна став опозиціонер Олексій Навальний, він був би союзником України.