Росія може віддати Курили Японії: названа умова

Росія згодна віддати Японії два південних Курильських острови за умови, що в Токіо визнають підсумки Другої світової війни і укладуть із Москвою мирний договір.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Відповідне відео було розміщене на YouTube-каналі "Территория смыслов" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Глава МЗС підкреслив, що оскільки Росія є юридичною продовжувачем Радянського Союзу, вона визнає Декларацію 1956 року, згідно з якою країна готова передати два острови тільки після укладення мирного договору.

Лавров назвав умову передачі Курил Японії

"Поки все впирається в небажання наших японських колег визнати підсумки Другої світової війни, тим самим перешкоджаючи підписанню мирного договору. Я не думаю, що ситуація тупикова", – сказав він.

Відзначимо, згідно з Декларацією 1956 року народження, Москва погодилася після укладення миру передати острови Хабомаї та Шикотан. Мирний договір не підписується вже 70 років. При цьому, в Японії заявили, що дадуть на це згоду лишн після передачі всіх чотирьох островів, Росія ж наполягає на поширенні на них свого суверенітету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії запанікували через "присвоєння" Японією частини Курильських островів, які на сайті Олімпійських ігор 2020 року відзначені як японська територія.

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