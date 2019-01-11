Росія може почати збивати пасажирські літаки: сплив план Кремля

У Росії можуть дозволити збивати цивільні літаки з пасажирами на борту, які порушили повітряний кордон.

Про це пишуть "Известия" із посиланням на розроблений у Міноборони проект постанови уряду. Уточнюється, що відкривати вогонь на ураження будуть лише в тому випадку, якщо "існує небезпека, що навмисне крах лайнера призведе до екологічної катастрофи, масової загибелі людей або знищення стратегічних об'єктів".

Зазначається, що в першу чергу йдеться про лайнери, які зайшли у безполітні зони.

РСН

Водночас, до моменту знищення, пілота будуть попереджати про наслідки, намагатися перехопити і супроводжувати в разі необхідності, стверджують росіяни.

Також військові РФ стверджують, що підготовлені заходи ідентичні наявним правилам у багатьох країнах, зокрема у США. Нині документ перебуває на стадії міжвідомчих узгоджень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія в окупованому Криму, в Євпаторії, розгорнула зенітні ракетні комплекси С-400, призначені для ураження літаків стратегічної авіації.

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