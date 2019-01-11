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Росія може почати збивати пасажирські літаки: сплив план Кремля

5.3тЧитати матеріал російською

У Росії можуть дозволити збивати цивільні літаки з пасажирами на борту, які порушили повітряний кордон.

Про це пишуть "Известия" із посиланням на розроблений у Міноборони проект постанови уряду. Уточнюється, що відкривати вогонь на ураження будуть лише в тому випадку, якщо "існує небезпека, що навмисне крах лайнера призведе до екологічної катастрофи, масової загибелі людей або знищення стратегічних об'єктів".

Зазначається, що в першу чергу йдеться про лайнери, які зайшли у безполітні зони.

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Росія може почати збивати пасажирські літаки: сплив план Кремля

РСН

Водночас, до моменту знищення, пілота будуть попереджати про наслідки, намагатися перехопити і супроводжувати в разі необхідності, стверджують росіяни.

Також військові РФ стверджують, що підготовлені заходи ідентичні наявним правилам у багатьох країнах, зокрема у США. Нині документ перебуває на стадії міжвідомчих узгоджень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія в окупованому Криму, в Євпаторії, розгорнула зенітні ракетні комплекси С-400, призначені для ураження літаків стратегічної авіації.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Зачем фантазировать? Вот у Украины есть богатый опыт по уничтожению пассажирских самолетов: в 2001 году Ту-154 над Чёрным морем и в 2014 году Боинг МН 117 над Донбассом. Неопровержимые доказательства обоих трагедий свидетельствуют о террористическом статусе так называемого "государства Украина".
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Питон Каа
Питон Каа
Что же тут удивительного, так было, есть и будет во всех странах, способных себя защитить. Хотя для Украины это и может быть удивительно - она же не способна.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Скаклы, не плачьте. Любая страна, в частности ваши хозяева, собьют самолёт с пассажирами, если он представляет угрозу.
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Nemo Александр
Nemo Александр
Крым Андрей, а теперь, наконец-то и твои хозяева додумались.
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