Фантасмагорія.

Росія здавна була ласим шматочком для сусідів. Ну, там можна ліс рубати. Рубати і рубати, і вивозити його в іншу країну, робити матрьошки і продавати назад в Росію. Ще можна будувати підприємства, навіть там, де самі росіяни кричали "не можна, тут таке не побудується!" Вони думали, що щось неможливо, і тому не будували, чи не прокладали дороги, не проводили газ і електрику. Те, що в тих же кліматичних умовах фіни успішно будували павутини асфальтованих доріг, як-то сильно не обговорювалося. Як і Аляска, що залишилася б шматком льоду, що не поселися там американці - не йшлося ні в яке порівняння з суворими російськими просторами.

Далі текст мовою оригіналу

Однажды в Китае поменялась власть и китайцы вежливо вмешались в российские дела. Они отобрали у россиян дома, продукты и балалайки. Кого-то выслали в пустынный Крым, погибать без воды и пищи. Кого-то - расстреляли, за то что не хотели разговаривать на китайском языке. И вот в дома умерших россиян заселились довольные китайские жены и дети. Они ставили на пол нового жилища тазики с рисом и довольно потирали ладошками: "ну, теперь это будет идеальный союз китайских социалистических республик". Они, китайцы, сначала выкачали весь российский газ. И продали его. А партийная китайская верхушка прилично на этом заработала. И когда появились другие источники, стали продавать газ россиянам по самой высокой цене в Азии. И Европе тоже. И чтобы Россия не рыпалась к Украине и подобной цивилизации - поставили свою военную базу в Геленджике.

Россия очень хотела бы в НАТО. Но Китай заранее все продумал: он забирает у России Сибирь, которая "даже никогда не была российской". И Геленджик, естественно. И оттуда стреляет беспорядочно в разные стороны.

- про Сибирь вообсе мозете забыть!! Ни-каг-да!! Ни-каг-да ни атдадим!

Китайцы махали своим флагом и фотографировали россиян, на камеру паливших свои паспорта, в ожидании новых, китайских. Но то, что это были не совсем коренные россияне, а завезенные туда ранее китайцы, которым всегда было удобно "гаварить ни китайском языке" - было понятно только украинцам. И самим россиянам, немножко, но те были в шоке от того, сколько коллаборантов объявилось.

Мораль у басни такова - не рой яму другому.

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