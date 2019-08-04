"Росія котиться в чорну крапку!" Фанат Путіна з Криму раптово прозрів

Росія котиться у "чорну крапку", про що свідчать жорсткі розгони в центрі Москви.

Таку думку в своєму блозі для "Ехо Москви" висловив кримський блогер, який активно підтримує позицію Кремля, Олександр Горний.

За його словами, скоро до Росії поїдуть добровольці, щоб захищати жителів Москви, яких жорстко затримують за висловлення невдоволення беззаконням.

"Але мабуть ще не досягнута точка кипіння, але вона дуже близько – пара градусів і рвоне. Куди котиться Росія? Відповіді немає ні у кого, але кудись туди, в чорну крапку. Якщо дивитися телевізор, що я іноді змушую себе робити, то там у Киселя майже все зашибісь, патріотично і бадьоро, правда вороги і "п'ята колона" підтискають наших", – помітив він.

Олександр Горний обурився через затримань в Москві

Горний додав, що росіяни, які думають, найближчим часом вирішаться покинути країну, щоб убезпечити себе від кийків, наручників, автозаків з "космонавтами".

"Молодь побачила своє майбутнє в красі, і я впевнений, що висновки багато хто зробив. Без них у Росії немає майбутнього. На кийках, корупції та насильстві країну не збережеш. Все це відбувається на вкрай негативному економічному тлі. Рубль упав, ввели нові санкції, бізнес завмер під плінтусом, кількість бідних росіян буде тільки зростати. Я в шоці від того, що побачив, як всередині Бульварного кільця одні заганяють в клітку інших і безжально луплять, гвинтять, не даючи їм жодного шансу на самозахист і порятунок", – додав він.

Затримання в Москві МБХ медіа

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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