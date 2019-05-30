Росія готується до ракетної гонки? Путін дав термінове доручення

Президент Росії Володимир Путін вніс до Держдуми законопроект щодо призупинення дії Договору між СРСР і США про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД).

Документ передбачає, що президент отримає право відновити дію договору, передає "Інтерфакс".

Спікер палати В'ячеслав Володін заявив, що рада Думи 30 травня визначить терміни його розгляду.

Володимир Путін

29 травня Путін призначив заступника міністра закордонних справ Сергія Рябкова представником президента під час розгляду питання про призупинення ДРСМД.

У разі прийняття закону про призупинення РФ виконання ДРСМД документ набере чинності з дня опублікування.

Нагадаємо, що Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був підписаний у 1987 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом.

Угода забороняє сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5500 км, а також їхнє випробування і розгортання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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