|Новини Росії
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

Росія готується до масштабної війни: Фельгенгауер розкрив плани Кремля

3.3тЧитати матеріал російською

Російське керівництво готується до нової масштабної війни.

До такої думки дійшов оглядач Павло Фельгенгауер в своєму блозі на Новій Газеті, оцінивши недавній виступ начальника російського Генштабу Валерія Герасимова. Він проаналізував заяву генерала за 2013 рік, коли той де-факто описав "гібридну війну" і інформаційні кампанії щодо інших стран.

Механізм агресії, зокрема, був використаний у війні проти України. Окрім цього, Фельгенгауер порівняв її з нещодавнім виступом Герасимова про нові виклики перед РФ.

Новини
"Путін дограється з НАТО": офіцер США пояснив, навіщо Росія розв'язала війну в Україні

"Десь, очевидно в Москві, придумали нову віроломну пентагонівські стратегію і охрестили її, за словами Герасимова,"троянським конем". "Кінь" цей у викладі начальника Генштабу виглядає нехитро: "використовуючи протестний потенціал "п'ятої колони", США дестабілізують обстановку, наприклад в РФ, і одночасно завдають ударів високоточною зброєю "по найбільш важливим об'єктам". Зрозуміло, що тепер громадянські протести і взагалі будь-яке невдоволення можна при бажанні кваліфікувати як зраду і змову з агресором, як це і було завжди при радянській владі. Але, за словами Герасимова, наші готові протистояти будь-ворожої стратегії, в тому числі перекрити дорогу "троянському коню"", – пише Фельгенгауер.

Навчання російської армії

Навчання російської армії

Формально російська Військова доктрина носить суто оборонний характер. Втім, в рамках аналогічної концепції активної оборони радянський Генштаб років 40 назад готував масований прорив десятків тисяч одиниць бронетехніки до Ла-Маншу. Дійти планували за день-другий, прокладаючи, якщо треба, дорогу тактичними ядерними ударами, щоб попередити потенційного агресора: встигнути перемогти в Європі до того, як з-за океану прибудуть американські підкріплення.

Ми повинні всіма силами забезпечити технічне, технологічне, організаційне перевагу над будь-яким потенційним противником". Тобто ВС РФ повинні перевершувати об'єднані сили решти людства.

Саме до такої мети прагнув радянський Генштаб і свого домігся до кінця вісімдесятих, наприклад, по сумарному числу танків або ядерних боєзарядів. Тільки СРСР не витримав економічного і соціального перенапруги і безславно розвалився в 1991-му.

Новини
Зміни до Конституції України: з'явилася реакція НАТО
Росія готується до масштабної війни: Фельгенгауер розкрив плани Кремля

"Нова доктрина "Герасимов 2.0" істотно скоригована в бік посилення в порівнянні з "доктриною Герасимова" зразка 13-го року, а Генштаб, як за часів холодної війни, в обгрунтування нестримної мілітаризації Росії вигадує або в десятки разів перебільшує зовнішні загрози. Кінцевий результат нової спроби домогтися переваги "над будь-яким потенційним противником" буде, напевно, настільки ж плачевний, що і в 1991 році", – приходить до висновку Фельгенгауер.

Як раніше писав OBOZREVATEL, шведські аналітики дійшли висновку, що керівництво РФ готує свою армію до повномасштабної війни.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Російська воєнна загроза
Особа
Павло Фельгенгауер
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
17
1
Смішно
3
Цікаво
12
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Кстати этот бородатый дурачок уже лет 10 предрекает России войну...раз в месяц
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Военный жксперт.биолог по образованию. Ни дня служивший в армии. Что может быть смешнее если его...читать??
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Trail Blóðug
Trail Blóðug
та яка у мокшів "п'ята колона"? бидлостан населений дєбілами та говняними пєтухамі, бля.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги