Росія готується до масштабної війни: Фельгенгауер розкрив плани Кремля

Російське керівництво готується до нової масштабної війни.

До такої думки дійшов оглядач Павло Фельгенгауер в своєму блозі на Новій Газеті, оцінивши недавній виступ начальника російського Генштабу Валерія Герасимова. Він проаналізував заяву генерала за 2013 рік, коли той де-факто описав "гібридну війну" і інформаційні кампанії щодо інших стран.

Механізм агресії, зокрема, був використаний у війні проти України. Окрім цього, Фельгенгауер порівняв її з нещодавнім виступом Герасимова про нові виклики перед РФ.

"Десь, очевидно в Москві, придумали нову віроломну пентагонівські стратегію і охрестили її, за словами Герасимова,"троянським конем". "Кінь" цей у викладі начальника Генштабу виглядає нехитро: "використовуючи протестний потенціал "п'ятої колони", США дестабілізують обстановку, наприклад в РФ, і одночасно завдають ударів високоточною зброєю "по найбільш важливим об'єктам". Зрозуміло, що тепер громадянські протести і взагалі будь-яке невдоволення можна при бажанні кваліфікувати як зраду і змову з агресором, як це і було завжди при радянській владі. Але, за словами Герасимова, наші готові протистояти будь-ворожої стратегії, в тому числі перекрити дорогу "троянському коню"", – пише Фельгенгауер.

Навчання російської армії

Формально російська Військова доктрина носить суто оборонний характер. Втім, в рамках аналогічної концепції активної оборони радянський Генштаб років 40 назад готував масований прорив десятків тисяч одиниць бронетехніки до Ла-Маншу. Дійти планували за день-другий, прокладаючи, якщо треба, дорогу тактичними ядерними ударами, щоб попередити потенційного агресора: встигнути перемогти в Європі до того, як з-за океану прибудуть американські підкріплення.

Ми повинні всіма силами забезпечити технічне, технологічне, організаційне перевагу над будь-яким потенційним противником". Тобто ВС РФ повинні перевершувати об'єднані сили решти людства.

Саме до такої мети прагнув радянський Генштаб і свого домігся до кінця вісімдесятих, наприклад, по сумарному числу танків або ядерних боєзарядів. Тільки СРСР не витримав економічного і соціального перенапруги і безславно розвалився в 1991-му.

"Нова доктрина "Герасимов 2.0" істотно скоригована в бік посилення в порівнянні з "доктриною Герасимова" зразка 13-го року, а Генштаб, як за часів холодної війни, в обгрунтування нестримної мілітаризації Росії вигадує або в десятки разів перебільшує зовнішні загрози. Кінцевий результат нової спроби домогтися переваги "над будь-яким потенційним противником" буде, напевно, настільки ж плачевний, що і в 1991 році", – приходить до висновку Фельгенгауер.

Як раніше писав OBOZREVATEL, шведські аналітики дійшли висновку, що керівництво РФ готує свою армію до повномасштабної війни.

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