Росія готова виплатити компенсацію за збитий Boeing, але є умова, – адвокат

Росія намагається домовитися з владою Нідерландів про виплату компенсацій за збитий 6 років тому малайзійський Boeing на Донбасі.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL про таємні переговори Кремля з представниками потерпілих країн, які тривають вже півтора року. За словами російського адвоката Марка Фейгіна, сума матеріальних виплат може становити кілька сотень мільйонів доларів або навіть кілька мільярдів.

"Такі переговори точно йдуть і Росія готова погасити матеріальні збитки і перед авіакомпанією, і перед родичами загиблих. Йдеться про кілька сотень мільйонів доларів, можливо, навіть кілька мільярдів. Але Кремль хитрий і натомість хоче домогтися скасування виплати 50 мільярдів доларів у справі "ЮКОСу". Цю суперечку він вважає суто бізнесовою і платити не хоче", – припустив він.

За його словами, Нідерланди погодилися б на таку умову за принципом "своя сорочка ближче до тіла": серед 298 загиблих – 192 громадяни цієї країни.

"Тільки ось, як провести це рішення? По-перше, Нідерланди – це ЄС, по-друге, їх суди справді не корумповані і по-третє, а хто візьме на себе відповідальність за таке рішення? Ось з Малайзією Росія вже домовилася, там питання вирішене. А з Нідерландами подивимося. Переговори ускладнюються ще й судом, який почався в березні цього року", – підсумував Фейгін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський оприлюднив заяву з приводу шостої річниці збиття російськими терористами малайзійського Boeing777 рейсу МН17 на Донбасі, але промовчав про роль Росії.