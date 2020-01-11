"Росія давно готова діяти": генерал оцінив ситуацію з водою у Криму

Ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан назвав чинники, які перешкоджають відновленню водопостачання Криму через Північно-Кримський канал.

"Є низка зобов'язань, є низка застережень і є низка досить чутливих санкцій", – сказав він OBOZREVATEL.

На думку генерала, "Росія давно готова діяти, щоб вирішити не лише питання водопостачання, а й взагалі ліквідації України як держави. Але за наявної геополітичної і регіональної ситуації я не впевнений і навіть не припускаю якихось силових акцій з боку Росії".

Володимир Путін

"Якби були такі наміри, то вони були б реалізовані раніше у контексті ситуації на східному фронті", – зауважив він.

Водночас Богдан заявив, що, на його думку, "українська влада намагається певною мірою підлаштуватися під Путіна. Під прикриттям встановлення миру і припинення війни піти на якісь сумнівні компроміси".

У цьому контексті генерал сказав, що "українське суспільство до цього зараз загалом не готове, воно не сприйме зрадницький компроміс, бо фактично це свідчитиме про капітуляцію. Кримськотатарський народ, безумовно, цього теж не сприйме... Влада навряд чи піде на це, з огляду на можливі наслідки і всередині країни, і на міжнародній арені", – резюмував він.

Нагадаємо, під час візиту до анексованого Криму президент Росії Володимир Путін визнав проблему водопостачання півострова. "Ще треба попрацювати над проблемами водопостачання, водовідведення, над вирішенням екологічних питань, якими тут, схоже, взагалі ніхто ніколи не займався", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо про те, що осінь 2019 року у Криму була вкрай посушливою. Протягом чотирьох місяців півострів залишався без дощів. Висохло багато річок, водосховища швидко зневоднювалися.

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