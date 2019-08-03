"Росія буде вільною": озвучений порядок денний демонтажу режиму Путіна

Одна з головних умов демонтажу путінського режиму в Росії – загальноросійський порядок денний протестних рухів.

"Якщо лідери протестів будуть в змозі сформулювати широкий російський порядок денний і звернуться до регіонів, то протест матиме шанс вийти на інший рівень", – сказав OBOZREVATEL російський журналіст Ігор Яковенко.

Відповідаючи на запитання, чи вірить він у те, що "Росія буде вільною", як це скандували учасники протесту в Москві 27 липня, журналіст зауважив. "Так, це не питання аналізу, знань тощо. Це питання віри. Віра має бути присутня. Якщо ти не припускаєш такої можливості, то тоді нічого рипатися – треба просто займатися приватним життям. Це цілком можливий сценарій, звичайно, вірю".

Він не став озвучувати конкретні терміни таких змін в країні. "Будь-яка дата, будь-який прогноз був би абсолютно безвідповідальним, бо Росія абсолютно непередбачувана країна. Вона весь час обманює очікування всіх. Всіх прогнозистів, всіх провісників. Передбачити можна лише випадково, що і бувало".

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В контексті протестів 27 липня Яковенко звернув увагу на те, що, з одного боку, їх мета була чітко сформульована: "Допускай" – допуск на вибори в Мосміськдуму опозиційних кандидатів. Але з іншого боку, федеральний порядок денний, хоч і був присутній стихійно, не був чітко сформульований.

Журналіст переконаний: якщо на протестах в Москві почнуть говорити про проблеми регіонів, а в регіонах, зокрема, і про проблеми Москви, якщо на таких акціях звучатимуть вимоги "припинити війну з Україною, припинити геноцид сирійського народу", то "це буде федеральний порядок денний з демонтажу режиму". "На цей рівень треба виходити обов'язково", - підкреслив Яковенко.

Як писав OBOZREVATEL, 27 липня в Москві пройшли масові протести проти відмови в реєстрації на вибори до Московської міської Думи опозиційних кандидатів. В результаті жорсткого силового придушення протесту вчинено рекордну кількість арештів – близько 1300, десятки людей були травмовані. Нова акція протесту повинна пройти в столиці Росії в суботу, 3 серпня.

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