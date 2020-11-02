Мені подобається сусідство новин в російських стрічках: з одного боку – майбутнє випробування "гіперзвукового" "циркону" і заява про "надмірність ядерного потенціалу Росії", з іншого – рекордний з 2014 року курс євро і стрибок долара вище 80 рублів. Бажаю Кремлю і далі занурюватися в світ наркотичних ілюзій. Окремі алармісти регулярно розповідають, як Путін ось-ось розв'яже чергову війну, а я щоразу сміюся: серйозно?

Все тому, що ніякої війни не буде. Не буде навіть якої-небудь білоруської "інтеграції", (про що я, власне, і попереджав кілька років тому, коли полилися "інсайди" з "коридорів влади"). Буде дрібне хуліганство – на інше немає ні грошей, ні вмінь. Так трапляється, коли в результаті негативної селекції на чолі ключових відомств ставляться Мишкін і Чипига. Якщо хочете уявити, чим закінчиться для Москви "битва за Нарву" (скільки разів нас лякали цим сценарієм за останні роки!), просто погляньте на те, що відбувається в Карабасі і помножте продемонстровану там міць в 100 разів (приблизно в стільки потенціал НАТО перевершує потенціал азербайджанської армії).

Я не про те, хто правий в Карабасі, а про чисто технічний аспект. Реальність в тому, що Росія не здатна звільняти не те, що "русскій мір", а навіть своїх громадян, що потрапляють в полон. Подивіться на те, як недавно відбувалося звільнення росіян з полону нігерійських піратів (спойлер – по "дипломатичним" каналам після довгих переговорів, очевидно – з виплатою викупу) з тим, як на днях це зробив легендарний американський спецпідрозділ SEALS ВМС США: вони провело блискучу спецоперацію, в результаті якої були ліквідовані нігерійські загарбники і звільнений заручник, і все це – без єдиної подряпини для американської сторони.

Надування щік – це стара гра російських імператорів, які після перевірки виявляються гнилою трухою. Час грає проти них: ось і Марія Санду обійшла прокремлівського Додона в першому турі президентських виборів Молдови. В Україні, Грузії, Молдові та Білорусі підростає нове покоління, яке напише – вже пише – вирок путінізму в доступному для огляду майбутньому. Це буде навіть не пряма конфронтація: вони просто витіснять путіністів, як автомобілі витіснили кінний транспорт. Українські громадяни через 30 років в більшості своїй не знатимуть російської мови – спасибі запущеній ще при Порошенку шкільній реформі.

Українці переможуть кремлівських агресорів не військовим шляхом, а фізіологічним. Усередині самої Росії з часом з'являться не два і не три "Хабаровськи", а десятки і сотні – так, що ніякої Росгвардіі не вистачить. Як розповіла мені хабаровська журналістка, у місті пізнали "почуття ліктя". Одного разу його доведеться відчути іншим росіянам. Хабаровські протестуючі – аж ніяк не імперці і замкнуті на своєму регіоні маргінали. Подивіться на їх плакати: "Європа, введи санкції".

Все це – зовсім не означає, що треба перестати розмовляти про кремлівську загрозу: обговорюючи її, ми готуємося до неї і, отже, превентивно нейтралізуємо. Саме в цьому полягав сенс статті Бена Ходжес, екскомандувача військами США в Європі, який описав можливу вересневу ескалацію на Донбасі як один із сценаріїв.

Сенс таких текстів – забезпечити появу B-52 над Україною. Не можу гарантувати прямого взаємозв'язку, але, як правило, якщо у вас над Києвом пролітають американські конвертоплани, то десь на схід від божевільний диктатор починає займатися реєстрацією "вакцин" – замість того, щоб намагатися "відбити" водне джерело для пересихаючого Севастополя. Наше спільне завдання – зробити так, щоб в Севастополь перетворився весь путінізм. Уже перетворюється – завдяки американським сланцевим технологіям, проектам Ілона Маска і європейській програмі переходу на "зелену" енергію.

Подивіться на ціну Brent, яка перейшла на "новий рівень нормалізації", який тепер знаходиться в районі 40 доларів за барель і нижче. Події розвиваються швидше очікуваного. В середині 2014 року, коли в кремлівських коридорах розраховували на 200 доларів за барель, здавалося дивним падіння вартості котирувань нафти нижче 80. Це сталося відразу після того, як Путін оголосив, що світова економіка звалиться нижче цієї планки. Чи не звалилася. Замість цього ціна на п'ять років закріпилася в районі 50-60 доларів, падаючи в моменті до 30. У пандемію, коли ціна російської Urals на кілька днів набувала негативних значень, і 30 доларів здавалися заповітною мрією.

Але і після того, як світова економіка фактично відновила функціонування, Brent не піднялася вище 42-43 доларів, тобто не повернулася до допандемічних показників – не в останню чергу завдяки Саудівській Аравії, яка з весни проводить політику видавлювання Росії з нафтових ринків. Виявилося, що Путін красиво вміє виступати тільки перед Федеральними Зборами на тлі піксельної графіки. Коли котирування Brent падають нижче 20 доларів, він – вже не під телекамери "Першого каналу" – чотири рази на добу телефонує Трампу, тому що в Ер-Ріяді не беруть трубку.

Путінізм пересихає – і ідеологічно, і економічно, Слідом за своїм висихають лідери. Війни не буде. Буде велике шоу. Приготуйтеся.