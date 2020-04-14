Росія б'є антирекорди щодо COVID-19: за день додалося 2700 хворих

Росія продовжує лідирувати в списку країн за стрімким зростанням кількості інфікованих коронавірусом – нині там зафіксували 21 102 випадки.

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Станом на ранок 14 квітня в країні додалося 2774 нових пацієнтів із COVID-19 у 51 регіоні. Про це з посиланням на оперативний штаб щодо боротьби з вірусом повідомляє Meduza.

Примітно, що найбільше хворих зареєстровано в Москві (+1489 осіб за добу), Підмосков'ї (+460), Санкт-Петербурзі (+121), Комі (+97), Нижегородській області (+68).

Росія б'є антирекорди за кількістю заражених COVID-19

Зазначається, що за минулу добу від коронавірусу в РФ померли ще 22 людини. Тоді як з початку поширення спалаху COVID-19 в країні всього 170 смертей.

Побороти хворобу вдалося 1694 пацієнтам (+224 осіб за добу). Загалом у країні проведено понад 1,4 мільйона тестів на коронавірус.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президента Росії Володимира Путіна налякала катастрофічна ситуація з коронавірусом у його країні.