"Влаштував би Путіна": Орєшкін назвав варіант примирення з Україною

Кремлівське керівництво влаштував би варіант, якби Україна погодилася на варіант придністровського статусу для окупованого нею Донбасу.

Завдання Росії – мінімізувати власні витрати на регіон і максимізувати витрати України, при цьому збільшити її залежність від кремлівської команди, написав у блозі на OBOZREVATEL російський політолог Дмитро Орєшкін.

Так він прокоментував ініціативу нової української влади з приводу референдуму про мирні домовленості з Росією.

"Москва б зраділа, якби Україна заплатила за всі розбиті горшки, а Донбас висів би у неї на шиї гирею, блокуючи вступ в ЄС і НАТО за допомогою прокремлівських людей у керівництві регіону. Найголовніше, щоб Донбас коштував Україні дорого. Зараз він обходиться Росії щорічно не менше півтора-два мільярди доларів. І то цієї суми вистачає лише для підтримки штанів", – вважає Орєшкін.

Дмитро Орєшкін openrussia.org

На його думку, рано чи пізно й Україна, і Росія усвідомлять, з Донбасом зробити нічого не вийде. Це мертва зона.

"Можна наговорити патріотичних слів, що ми не поступимося ні п'яддю своєї землі, а ми не віддамо на поталу російських людей – це все риторика. У реальності там буде мертва зона – ні те, ні се. А про Крим і говорити нема чого. Це візитна картка путінської політики. І останнє, що він зробить, поки живий, це погодиться на його повернення Україні", – впевнений Орєшкін.

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