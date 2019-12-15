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15 грудня • оновлено в 16:44
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"Росія 1" показала гучне "інтерв'ю" з Зеленським: скандальне відео

14.5т
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Пропагандистський телеканал "Росія" показав відео так званого "ексклюзивного інтерв'ю", яке йому нібито дав президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляють "Новости Донбасса". Відзначимо, що журналісти впіймали голову держави на виході з будівлі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зустріч Зеленського з журналістами телеканалу "Росія"

Зустріч Зеленського з журналістами телеканалу "Росія"

Скріншот відео

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У коментарі представникам каналу президент заявив, що Україна інакше дивиться на Мінські угоди, ніж Росія. При цьому він підкреслив, що головною метою саміту в Нормандські форматі є припинення війни на Донбасі.

"Я вважаю, що це правильний початок, в принципі, на таких зустрічах такого формату. У нас є можливість досягти результату – кінець війни в Україні, на території нашої країни. Через 4 місяці буде зустріч, тому що багато питань за один раз не вирішити і дійсно дуже багато різних поглядів, багато різних питань", – підкреслив Зеленський.

Глава держави також зазначив, що на двосторонній зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним обговорив з ним важливі питання і наголосив на важливості початку спілкування.

Нагадаємо, раніше телеканал "Росія 1" анонсував повноцінне інтерв'ю Володимира Зеленського журналістам з Росії. За словами представників каналу, повна версія інтерв'ю, а також "реакція оточення українського лідера на розмову з російським кореспондентом" вийде в програмі "Москва. Кремль. Путін".

Як писав OBOZREVATEL, раніше:

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Автор
Алекс Шухарт
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Франція Париж
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Сравните ответ Пороха кaцaпcким пропагандонам и блеяние этой ЗеСопли. Особо впечатляет брехня Сопли на прямой вопрос ведущей украинского теленвиденния
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1
1
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Этот дятел Алекс Шухарт сам то понял о чём написал?
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2
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Зеленский напоминает мне Вицина из "Кавказской пленницы", когда он дёргался на дороге, а Никулин и Моргунов его за руки держали
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2
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