"Росія 1" показала гучне "інтерв'ю" з Зеленським: скандальне відео

Пропагандистський телеканал "Росія" показав відео так званого "ексклюзивного інтерв'ю", яке йому нібито дав президент України Володимир Зеленський.
Про це повідомляють "Новости Донбасса". Відзначимо, що журналісти впіймали голову держави на виході з будівлі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Зустріч Зеленського з журналістами телеканалу "Росія"
Скріншот відео
У коментарі представникам каналу президент заявив, що Україна інакше дивиться на Мінські угоди, ніж Росія. При цьому він підкреслив, що головною метою саміту в Нормандські форматі є припинення війни на Донбасі.
"Я вважаю, що це правильний початок, в принципі, на таких зустрічах такого формату. У нас є можливість досягти результату – кінець війни в Україні, на території нашої країни. Через 4 місяці буде зустріч, тому що багато питань за один раз не вирішити і дійсно дуже багато різних поглядів, багато різних питань", – підкреслив Зеленський.
Глава держави також зазначив, що на двосторонній зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним обговорив з ним важливі питання і наголосив на важливості початку спілкування.
Нагадаємо, раніше телеканал "Росія 1" анонсував повноцінне інтерв'ю Володимира Зеленського журналістам з Росії. За словами представників каналу, повна версія інтерв'ю, а також "реакція оточення українського лідера на розмову з російським кореспондентом" вийде в програмі "Москва. Кремль. Путін".
Як писав OBOZREVATEL, раніше:
Група пропагандистів російського телеканалу "Зірка", який висвітлює окупацію Донбасу, прилетіла до Києва.
Вони заявили, що таким чином відреагували на "запрошення" президента України Володимира Зеленського, яке пролунало на "нормандському саміті".
Там Зеленський закликав російських пропагандистів перестати складати фейки і запропонував їм приїхати в Україну, щоб побачити реальну картину життя країни.
Він також яскраво потроллив топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова, зазначивши, що той "не забруднить туфлі" Бріоні ", якщо для об'єктивності відвідає Україну.
Пізніше в СБУ повідомили, що журналістка телеканалу "Зірка" Діана Сіразі прибула до Києва як приватна особа.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.