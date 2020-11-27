Російський журналіст захворів на COVID-19 після вакцинації "Супутником V"

Російський журналіст Олексій Пивоваров підхопив коронавірусну інфекцію через два місяці після щеплення експериментальною вакциною виробництва РФ "Супутник V".

Про це він повідомив сам у Twitter. На його думку, або вакцина не спрацювала, або це було плацебо.

Журналіст повідомив, що захворів на коронавірус Twitter Олексій Пивоваров

"Оскільки вже багато хто знає, вважаю правильним написати про це: я захворів на коронавірус", – написав він.

Журналіст нагадав, що раніше робив щеплення від коронавірусу.

"Ось – дослідним шляхом встановив, що це було плацебо. Або "Супутник" у моєму випадку не спрацював. Загалом, подав тепер заявку на вступ до Клубу тих, хто перехворів. Самопочуття – цілком терпиме", – уточнив він.

Раніше він зробив щеплення від COVID-19 Twitter Олексій Пивоваров

Нагадаємо, що першу російську вакцину від коронавірусу "Супутник V" зареєстрували на початку серпня, її розробником назвали центр Гамалії.

Препарат нібито створили на основі ДНК аденовірусу, і він повинен "формувати імунітет і від грипу, і від коронавірусної інфекції".

Крім росіян, вакцину випробовували також на білорусах – першу партію препарату в цю країну завезли наприкінці вересня.

Ця вакцина досі не пройшла всіх стадій клінічних випробувань.

Учені у світі висловили стурбованість, що намір Росії впровадити вакцину проти COVID-19 "Супутник-V" до проведення її повних випробувань може спричинити мутацію нового коронавірусу.

У Британії заявили, що клінічні випробування "першої у світі" російської вакцини проти коронавірусу дали сумнівні результати.

Наприкінці вересня в РФ запатентували другу вакцину від COVID-19, розроблену Державним науковим центром вірусології та біотехнології "Вектор".

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що професорка Школи системної біології Університету Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова виділила головний недолік вакцин проти коронавірусної інфекції.

Вона зазначила, що найбільш активні препарати нині передбачають два етапи введення в організм. Однак наявність другого етапу значно підвищує ризики того, що людина не прийде вдруге. Відповідно, жодного ефекту від масової вакцинації не буде.