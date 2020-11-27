Російський журналіст захворів на COVID-19 після вакцинації "Супутником V"

Російський журналіст Олексій Пивоваров підхопив коронавірусну інфекцію через два місяці після щеплення експериментальною вакциною виробництва РФ "Супутник V".

Про це він повідомив сам у Twitter. На його думку, або вакцина не спрацювала, або це було плацебо.

"Оскільки вже багато хто знає, вважаю правильним написати про це: я захворів на коронавірус", – написав він.

Журналіст нагадав, що раніше робив щеплення від коронавірусу.

"Ось – дослідним шляхом встановив, що це було плацебо. Або "Супутник" в моєму випадку не спрацював. Загалом, подав тепер заявку на вступ в Клуб тих, хто перехворів. Самопочуття – цілком терпиме", – уточнив він.

Нагадаємо, що першу російську вакцину від коронавірусу "Супутник V" зареєстрували на початку серпня, її розробником був названий центр Гамалії.

Препарат нібито створений на основі ДНК аденовірусу та повинен "формувати імунітет і від грипу, і від коронавірусної інфекції".

Крім росіян, вакцину випробовували також на білорусах – першу партію препарату в цю країну завезли наприкінці вересня.

Ця вакцина досі не пройшла всі стадії клінічних випробувань.

Вчені у світі висловили стурбованість, що намір Росії впровадити вакцину проти COVID-19 "Супутник-V" до проведення її повних випробувань може спровокувати мутацію нового коронавірусу.

У Британії заявили, що клінічні випробування "першої у світі" російської вакцини проти коронавірусу дали сумнівні результати.

Наприкінці вересня в РФ запатентували другу вакцину від COVID-19, розроблену Державним науковим центром вірусології та біотехнології "Вектор".

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що професор Школи системної біології Університету Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова виділила головний недолік вакцин проти коронавирусной інфекції.

Вона зазначила, що найбільш активні препарати на даний момент мають на увазі два етапи введення в організм. Однак наявність другого етапу значно підвищує ризики того, що людина не прийде другий раз. Таким чином ніякого ефекту від масової вакцинації не буде.