Російський журналіст пояснив, навіщо Путін возить з собою туалет

Російський журналіст, головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов розповів, навіщо президент Росії Володимир Путін возить з собою в закордонні поїздки особистий туалет.

За його словами в інтерв'ю виданню "Гордон", це робиться згідно з протоколом. Він зазначив, що це прийнято давно майже у всіх президентів.

"Ні, про особистий туалет я дійсно просто не знаю. Але я знаю, що все, до чого президент торкається, – це було до епідемії – це піддавалося... І американський президент, і білоруський президент – це піддавалося дуже серйозній перевірці спецслужбами", – сказав Венедиктов.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 17 грудня президент Росії Володимир Путін вперше дав велику щорічну пресконференцію в онлайн-форматі. Це пов'язано з пандемією коронавірусу. Конференція стала 16-ю за рахунком за час перебування російського лідера при владі. Вона тривала близько 4,5 годин.