Російський журналіст назвав можливого наступника Путіна

Одним з кандидатів в наступники президента Росії Володимира Путіна як і раніше є колишній глава держави, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

Про це розповів в інтерв'ю виданню "Гордон" головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов. Він уточнив, що наступником Путіна за його життя може бути лише людина, яку він сам обере.

За словами журналіста, президент РФ зараз зайнятий переформатуванням політичної системи держави. Це видно за поправкам до конституції і новими законами, які ухвалює Держдума.

Венедиктов нагадав, що назвав Медведєва наступником Путіна ще в 2005 році, за три роки до того, як прем'єр і президент обмінялися на один термін постами.

"Я точно розумів, чому не Іванов, а Медведєв. Для того Путіна, 2005 року, Медведєв був як син. Це був спадкоємець. Щось змінилося? Ні. І я вважаю, що одним з кандидатів як і раніше в голові у Володимира Володимировича – я, звичайно, не психіатр – є Дмитро Медведєв як людина, яка вже пройшла і один раз виконала все, що Путін від неї хотів", – сказав Венедиктов.

Він додав, що Медведєв відмовився від своїх повноважень відразу ж після прохання Путіна, хоча його підтримував міністр оборони Анатолій Сердюков.

Журналіст додав, що в Росії є кілька кланів, кожен з яких бачить власного кандидата на чолі держави.

"Є клан "ізоляціоністський", як я називаю, силової партії, – до якого входить Микола Патрушев, Ігор Сечин, В'ячеслав Володін... У них напевно є кандидат. Ми його не бачимо. Але фронтменом є Володін", – уточнив Венедиктов.

За його словами також є певні інтереси у впливі на Кремль у директора Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна і мера Москви Сергія Собяніна.

Як писав OBOZREVATEL, наступниками президента РФ Володимира Путіна нібито можуть стати секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев або заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв. Таку думку висловив колишній розвідник КДБ, однокурсник президента Росії Юрій Швець.