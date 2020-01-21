Російський траулер загорівся з десятками людей на борту: всі деталі

В Охотському морі, недалеко від Магадану (Росія), спалахнув траулер "Енігма Астраліс".

Як повідомляється в Telegram-каналі "РИА Новости", дана інформація надійшла із рятувального центру Петропавловська-Камчатського.

Новини У Норвегії трапилася серйозна НП із російським траулером

Траулер "Енігма Астраліс" Офіційний сайт компанії

На борту знаходилися 47 осіб (всі вони – члени екіпажу). Їх уже евакуювали на судно,

яке підпливло. Представник Далекосхідної промисловий компанії, власника траулера "Енігма Астраліс", повідомив, що під час пожежі ніхто не постраждав. Займання вже вдалося ліквідувати.

Як зазначено на сайті підприємства, траулер куплений у 2017 році, його колишня назва – Adalsteinn Jonsson.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 січня у Російській Федерації загорівся суховантаж Kasra-1, що ходить під прапором Ірану.

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