Російський пропагандист Соловйов запропонував викупити Одесу

Російські мільярдери повинні скинутися, щоб викупити в України Одесу.

Про це заявив виданню "Взгляд" російський пропагандист Володимир Соловйов. За його словами, "братський народ" нібито перебуває в "рабстві".

"Не тільки олігархи, але й російський народ готовий скинутися на купівлю південних регіонів, які нині розташовані на території України. Викупити з нацистського рабства братський народ і землі – чудова ідея", – сказав пропагандист.

Так він прокоментував слова члена Ради Федерації РФ від Республіки Крим Сергія Цекова, який запропонував українській владі відмовитися від своїх південних регіонів через інцидент із пам'ятником Катерині II в Одесі.

"Ціну ми можемо дати хорошу: рубль, а може, навіть п'ять. Адже там усе потрібно буде відновити і привести до ладу", – заявив Соловйов.

Він додав, що можна не обмежуватися Одесою, а купити відразу всі території до Придністров'я. Соловйов уточнив, що в історії вже був такий прецедент.

"У 1686 році Росія придбала Київ у Речі Посполитої – на цю тему навіть є політичні анекдоти", – заявив пропагандист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коли нинішній російський режим упаде, топпропагандист Кремля Володимир Соловйов повинен постати перед судом одним із перших. Адже його злочини порівнянні з тими, які здійснювали лідери нацизму. Таку думку озвучив російський журналіст, ведучий і продюсер Михайло Козирєв.