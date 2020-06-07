Російський олігарх купив відому картину "Крик" за круглу суму

Російський олігарх Роман Абрамович витратив 120 мільйонів доларів на придбання картини "Крик" норвезького художника Едварда Мунка.

Як повідомляється в телеграм-каналі "Sotheby's Life", бізнесмен придбав один з чотирьох варіантів картини.

Роман Абрамович купив "Крик" за $ 120 млн Sothebyslife/Telegram

"Роман Абрамович знову відзначився як цінитель мистецтва. Він купив знамениту картину" Крик "Мунка (один з чотирьох її варіантів) за $120 млн", – сказано в повідомленні.

Едвард Мунк в проміжках між 1893 три і 1910 роках створив серію картин "Крик". На них зображена кричуща людська фігура на тлі червоного неба. Картина вважається емблемою експресіонізму і одним з ключових для мистецтва XX століття творів.

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