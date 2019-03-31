Російський найманець, який приїхав на Донбас вбивати українців, помер від інфаркту

У Росії від інфаркту помер найманець Денис Карнаухов (позивний "Лебідь"), який влітку 2014 року воював у Слов'янську на стороні "Донецької народної республіки" і отримав там поранення обох ніг.

Про смерть терориста повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у Facebook. Він також розмістив скріншоти сторінок із заборонених в Україні соціальних мереж, які це підтверджують (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"#200_бригада поповнилася черговим бійцем Карнаухов "Лебідь" Денис зі Слов'янська, інфаркт у РФ. Все буде Україна і перемога за нами!" — емоційно підписав Штірліц фото.

Денис Карнаухов (позивний "Лебідь") Facebook Анатолія Штефана (Штірліц)

"11 березня Денис Карнаухов помер від серцевого нападу (інфаркт міокарда.) 5 липня 2014 року в страшному бою він отримав важке поранення обох ніг. До своєї смерті був інвалідом", — пишуть у мережі.

Facebook Анатолія Штефана (Штірліц)

Громадянин Росії, який приїхав на Донбас вбивати українців, перебував у списку сайту "Миротворець". Як видно з його сторінок у соцмережах, Карнаухов народився в російському місті Норильськ, але жив у Слов'янську. Був одружений, у нього залишилося двоє дітей. Після отримання поранень проходив лікування в госпіталі Санкт-Петербурга.

Денис Карнаухов (позивний "Лебідь") Facebook Анатолія Штефана (Штірліц)

Денис Карнаухов (позивний "Лебідь") з дружиною і дочкою Facebook Анатолія Штефана (Штірліц)

Денис Карнаухов (позивний "Лебідь") Facebook Анатолія Штефана (Штірліц)

Денис Карнаухов (позивний "Лебідь") Facebook Анатолія Штефана (Штірліц)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня на Донбасі був убитий російський найманець із Казахстану.

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