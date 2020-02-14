Російський губернатор побажав війни кожній родині: відео конфузу

Губернатор Оренбурзької області (Росія) Денис Паслер під час виступу на святковому концерті для ветеранів Другої світової обмовився і побажав кожній російській родині війни.

Відео інциденту було викладено на YouTube-каналі "Ехо Москви в Оренбурзі". "Хотілося, щоб кожну сім'ю торкнулася війна ...", – прозвучало зі сцени (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Російський губернатор Денис Паслер побажав війни кожній родині Скріншот з відео

Місцеві ЗМІ також відзначили, що це не єдина помилка, яку побачили ветерани на святковому концерті. Присутнім також показали презентацію з помилками, де було написано "40 серпня 1941 року" і допущена граматична помилка в слові "пеніцилін".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії екс-начальник управління автотранспорту ФСВП Віктор Свиридов вистрілив собі в серце (за іншими відомостями – в голову) після винесення вироку у справі про вимагання.

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