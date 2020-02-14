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14 лютого • оновлено в 22:49
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Російський губернатор побажав війни кожній родині: відео конфузу

2.5т
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Губернатор Оренбурзької області (Росія) Денис Паслер під час виступу на святковому концерті для ветеранів Другої світової обмовився і побажав кожній російській родині війни.

Відео інциденту було викладено на YouTube-каналі "Ехо Москви в Оренбурзі". "Хотілося, щоб кожну сім'ю торкнулася війна ...", – прозвучало зі сцени (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Російський губернатор Денис Паслер побажав війни кожній родині

Російський губернатор Денис Паслер побажав війни кожній родині

Скріншот з відео

Місцеві ЗМІ також відзначили, що це не єдина помилка, яку побачили ветерани на святковому концерті. Присутнім також показали презентацію з помилками, де було написано "40 серпня 1941 року" і допущена граматична помилка в слові "пеніцилін".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії екс-начальник управління автотранспорту ФСВП Віктор Свиридов вистрілив собі в серце (за іншими відомостями – в голову) після винесення вироку у справі про вимагання.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Росія Оренбург
Тег
Новини Росії
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Червоний Данило
Червоний Данило
С твоих уст, да Богу в уши! Да будет так! будет вам и вoйнa русские..все вам будет! скоро!
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